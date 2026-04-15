PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en avril 2026

Sony vient de présenter les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 21 avril avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :
Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Amazon lance son Fire TV Stick HD (2026) le plus fin à ce jour, conçu pour s’alimenter directement via le port USB du...
Le film Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum a maintenant le droit à son casting officiel, dont le nouvel acteur qui incarnera...
Snap engage un nouveau plan social d’ampleur en supprimant environ 1 000 postes, soit près de 16 % de ses effectifs mondiaux. La maison...
Alors que les missions habitées vers la Lune se précisent, une expérience scientifique insolite vient de rejoindre la Station...
Dans un contexte où les budgets sont serrés, réduire les coûts sans sacrifier la qualité devient un vrai défi...
15 Apr. 2026 • 19:32
15 Apr. 2026 • 18:24
15 Apr. 2026 • 17:37
15 Apr. 2026 • 16:45