PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en septembre 2025
Jeux vidéo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en septembre 2025

10 Sep. 2025 • 18:21
0

Sony a levé le voile sur les jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en septembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour septembre 2025

  • WWE 2K25 | PS5, PS4
  • Persona 5 Tactica | PS5, PS4
  • Green Hell | PS5, PS4
  • Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
  • Crow Country | PS5, PS4
  • The Invincible | PS5
  • Conscript | PS5

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :

  • Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

  • Deux jeux téléchargeables chaque mois.
  • Des réductions exclusives.
  • Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.
  • L’accès au multijoueur en ligne.
  • Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

  • Fournit tous les avantages du palier Essential.
  • Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

  • Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.
  • Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.
  • L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.
  • Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an




