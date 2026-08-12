Galaxy Buds : Samsung transforme ses écouteurs en aides auditives, à l’instar des AirPods Pro

Samsung se lance à son tour dans les accessoires audio avec fonctions de santé intégrées : le constructeur a obtenu le feu vert de la FDA américaine pour sa fonction Hearing Aid, qui permettra aux Galaxy Buds3 Pro et Galaxy Buds4 Pro de faire office d’aides auditives en vente libre. Le déploiement débutera au quatrième trimestre 2026 aux États-Unis et dans certains marchés ayant donné leur autorisation.

Un test auditif de cinq minutes depuis les Galaxy Buds

Cette nouvelle fonctionnalité s’adresse aux adultes de 18 ans et plus présentant une perte auditive légère à modérée. Depuis les réglages d’un smartphone Galaxy compatible, l’utilisateur pourra effectuer un test d’environ cinq minutes, oreille par oreille. Un audiogramme sera ensuite généré afin de personnaliser l’amplification sonore.

Les écouteurs renforceront notamment les fréquences difficiles à percevoir, les voix éloignées ou certains sons faibles. Samsung s’appuie aussi sur la réduction du bruit et le beamforming pour mieux isoler les sons provenant de l’avant et limiter les nuisances ambiantes. Le fabricant indique avoir développé cette technologie avec le National Acoustic Laboratories et le Samsung Medical Center.

Samsung se rapproche de l’expérience proposée par Apple

Cette approche rappelle directement celle des AirPods Pro 2 avec iOS 18.1, qui disposent depuis 2024 d’un test auditif et d’une fonction d’aide auditive validée par la FDA. Samsung arrive donc près de deux ans plus tard, mais avec une solution très similaire.

Pour en profiter, les Galaxy Buds3 Pro ou Buds4 Pro devront être associés à un appareil Galaxy compatible sous One UI 8 ou une version ultérieure.