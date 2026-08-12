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KultureGeek Matériel Galaxy Buds : Samsung transforme ses écouteurs en aides auditives, à l’instar des AirPods Pro
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Galaxy Buds : Samsung transforme ses écouteurs en aides auditives, à l’instar des AirPods Pro

2 min.
12 Août. 2026 • 12:25
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Samsung se lance à son tour dans les accessoires audio avec fonctions de santé intégrées : le constructeur a obtenu le feu vert de la FDA américaine pour sa fonction Hearing Aid, qui permettra aux Galaxy Buds3 Pro et Galaxy Buds4 Pro de faire office d’aides auditives en vente libre. Le déploiement débutera au quatrième trimestre 2026 aux États-Unis et dans certains marchés ayant donné leur autorisation.

Un test auditif de cinq minutes depuis les Galaxy Buds

Cette nouvelle fonctionnalité s’adresse aux adultes de 18 ans et plus présentant une perte auditive légère à modérée. Depuis les réglages d’un smartphone Galaxy compatible, l’utilisateur pourra effectuer un test d’environ cinq minutes, oreille par oreille. Un audiogramme sera ensuite généré afin de personnaliser l’amplification sonore.

Samsung Galaxy 4 Buds Pro Ecouteurs Boitier

Les écouteurs renforceront notamment les fréquences difficiles à percevoir, les voix éloignées ou certains sons faibles. Samsung s’appuie aussi sur la réduction du bruit et le beamforming pour mieux isoler les sons provenant de l’avant et limiter les nuisances ambiantes. Le fabricant indique avoir développé cette technologie avec le National Acoustic Laboratories et le Samsung Medical Center.

Samsung se rapproche de l’expérience proposée par Apple

Cette approche rappelle directement celle des AirPods Pro 2 avec iOS 18.1, qui disposent depuis 2024 d’un test auditif et d’une fonction d’aide auditive validée par la FDA. Samsung arrive donc près de deux ans plus tard, mais avec une solution très similaire.

Pour en profiter, les Galaxy Buds3 Pro ou Buds4 Pro devront être associés à un appareil Galaxy compatible sous One UI 8 ou une version ultérieure.

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2 commentaires pour cet article :

  • Arobase
    12 Août. 2026 • 16:53
    « Cette approche rappelle directement celle des AirPods Pro 2 avec iOS 18.1, qui disposent depuis 2024 d’un test auditif et d’une fonction d’aide auditive validée par la FDA. Samsung arrive donc près de deux ans plus tard, mais avec une solution très similaire. »

    Cette assertion est fausse car pour autant que ma mémoire ne me fasse pas défaut il existe la fonction Adapt Sound (test auditif) sur tous les appareil Samsung Galaxy (minimum du temps des Galaxy Note 3 et je n’avais pas de smartphones Samsung plus bas de gamme à l’époque) : smartphone ou tablette qui permet de faire un test auditif et donc d’adapter le son à votre audition. Cela n’avait pas la prétention de remplacer des appareils auditifs puisque cela affectait le son des fichiers multimédia (audio ou vidéos) et non des sons venant de l’extérieur, quoique avec l’option de la gestion du son environnant, ça s’en rapproche.

    Pour ce qui concerne la prise en charge directe des appareils auditifs (sans passer par un boitier externe) avec les appareils Samsung Galaxy, il me semble que cela a démarrer en 2024 ou légèrement avant, du temps des Samsung A55.
    Pour autant, je parle des appareils que j’ai eu en ma possession et je n’ai pas eu toutes les versions de Galaxy Galaxy, donc…

  • Arobase
    12 Août. 2026 • 16:55
    « il me semble que cela a démarrÉ en 2024 ou légèrement avant, du temps des Samsung A55. »

    *correction orthographique

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