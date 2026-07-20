Samsung licencie aux États-Unis malgré l’explosion de ses profits liés à l’IA

Samsung traverse une période pour le moins paradoxale. Alors que son activité mémoire profite pleinement de la demande des centres de données pour l’intelligence artificielle, sa branche américaine dédiée aux produits grand public réduit ses effectifs. Selon Reuters, environ 839 postes sont concernés aux États-Unis, principalement dans les activités liées aux écrans, aux smartphones et à l’électronique grand public.
Samsung Electronics America a confirmé que 739 emplois étaient touchés à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, dans le cadre du transfert de son siège américain vers le Texas. Environ 100 autres salariés auraient également été licenciés à Plano, où le groupe dispose déjà d’une présence importante. Samsung précise que la majorité des employés concernés se seraient vu proposer une relocalisation.
Les postes visés relèvent surtout des fonctions commerciales et marketing. Le mouvement illustre les difficultés de la division mobile et électronique grand public, confrontée à une concurrence intense, à des coûts de composants élevés et à des marges sous pression.
La situation contraste fortement avec la performance de la division puces et mémoire, portée par la ruée vers l’IA. Samsung a récemment prévenu que son bénéfice trimestriel pourrait être multiplié par 19 (!!), grâce à la demande en mémoire pour serveurs et infrastructures d’intelligence artificielle.
En Corée du Sud, cette dynamique a aussi renforcé le poids des salariés du secteur mémoire, avec des accords sociaux particulièrement avantageux après des tensions syndicales. Aux États-Unis en revanche, la partie grand public du groupe semble subir la réorganisation.
Samsung reste l’un des grands gagnants industriels de l’IA, mais cette réussite ne bénéficie pas uniformément à toutes ses activités. Les licenciements sur le sol américain rappellent que l’euphorie des semi-conducteurs peut malheureusement coexister avec un ralentissement beaucoup plus brutal sur le marché des smartphones et de l’électronique grand public.
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