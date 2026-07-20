TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Samsung licencie aux États-Unis malgré l’explosion de ses profits liés à l’IA
Business Tech

Samsung licencie aux États-Unis malgré l’explosion de ses profits liés à l’IA

2 min.
20 Juil. 2026 • 11:15
0

Samsung traverse une période pour le moins paradoxale. Alors que son activité mémoire profite pleinement de la demande des centres de données pour l’intelligence artificielle, sa branche américaine dédiée aux produits grand public réduit ses effectifs. Selon Reuters, environ 839 postes sont concernés aux États-Unis, principalement dans les activités liées aux écrans, aux smartphones et à l’électronique grand public.

Des suppressions de postes dans le New Jersey et au Texas

Samsung Electronics America a confirmé que 739 emplois étaient touchés à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, dans le cadre du transfert de son siège américain vers le Texas. Environ 100 autres salariés auraient également été licenciés à Plano, où le groupe dispose déjà d’une présence importante. Samsung précise que la majorité des employés concernés se seraient vu proposer une relocalisation.

Samsung Logo

Les postes visés relèvent surtout des fonctions commerciales et marketing. Le mouvement illustre les difficultés de la division mobile et électronique grand public, confrontée à une concurrence intense, à des coûts de composants élevés et à des marges sous pression.

Un contraste saisissant avec les semi-conducteurs

La situation contraste fortement avec la performance de la division puces et mémoire, portée par la ruée vers l’IA. Samsung a récemment prévenu que son bénéfice trimestriel pourrait être multiplié par 19 (!!), grâce à la demande en mémoire pour serveurs et infrastructures d’intelligence artificielle.

En Corée du Sud, cette dynamique a aussi renforcé le poids des salariés du secteur mémoire, avec des accords sociaux particulièrement avantageux après des tensions syndicales. Aux États-Unis en revanche, la partie grand public du groupe semble subir la réorganisation.

Samsung reste l’un des grands gagnants industriels de l’IA, mais cette réussite ne bénéficie pas uniformément à toutes ses activités. Les licenciements sur le sol américain rappellent que l’euphorie des semi-conducteurs peut malheureusement coexister avec un ralentissement beaucoup plus brutal sur le marché des  smartphones et de l’électronique grand public.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

cerveau IA Hors-Sujet

Superintelligence : Meta licencie 600 employés en lien avec l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 20 juillet

20 Juil. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

France Travail Logo

France Travail teste une IA qui traque les chômeurs et vérifie s’ils cherchent un emploi

20 Juil. 2026 • 17:50
1 Internet

France Travail expérimente un outil d’intelligence artificielle qui doit automatiser le choix des dossiers à vérifier, une...

augmentation tarif electrecite

Prix de l’électricité : le tarif réglementé augmentera de 2,5 % au 1er août 2026

20 Juil. 2026 • 16:51
1 Energie

Le répit aura été de courte durée pour les consommateurs français. À compter du 1er août 2026, les tarifs...

Aliexpress

DSA : AliExpress condamné à une amende de 550 millions d’euros par l’Europe

20 Juil. 2026 • 16:44
0 Internet

La Commission européenne frappe fort contre AliExpress. Bruxelles a infligé une amende de 550 millions d’euros à la plateforme...

Avengers Doomsday

Avengers Doomsday : première bande-annonce pour le prochain Marvel

20 Juil. 2026 • 15:32
0 Geekeries

Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. La première véritable bande-annonce d’Avengers: Doomsday vient...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

20 Jul. 2026 • 16:23

image de l'article macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

20 Jul. 2026 • 16:11

image de l'article Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

20 Jul. 2026 • 15:11

image de l'article TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

20 Jul. 2026 • 13:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site