Samsung prévoit un bénéfice multiplié par 19 grâce à l’IA et la RAM

Samsung s’attend à ce que son bénéfice d’exploitation soit multiplié par 19 (+ 1 810,3 % !) au deuxième trimestre de 2026, à 89 400 milliards de wons (51 milliards d’euros) grâce à l’explosion de la demande en RAM pour l’intelligence artificielle. Ce record trimestriel, supérieur de 6,2 % aux attentes du marché, n’a pourtant pas rassuré les investisseurs, qui ont fait chuter le titre de 7 % à la Bourse.

La demande en RAM propulse Samsung à un niveau inédit

Samsung dit également s’attendre à enregistrer un chiffre d’affaires de 171 000 milliards de wons (98 milliards d’euros), en hausse de 129 % sur un an. La dynamique vient d’abord de la RAM à large bande passante destinée surtout aux data centers dédiés à l’intelligence artificielle. C’est devenu le principal moteur de croissance du secteur. Samsung, l’un des trois principaux fabricants de mémoire vive avec SK Hynix et Micron, capte ainsi une part centrale du boom mondial de l’infrastructure de l’ IA, au moment où les besoins en RAM à haute capacité s’envolent.

Cette performance s’inscrit dans une stratégie industrielle beaucoup plus large portée par la Corée du Sud. Récemment, la Corée du Sud a dévoilé un plan colossal de 1 000 milliards d’euros sur dix ans pour consolider son avance dans les semi-conducteurs. Sur ce total, 800 000 milliards de wons (455 milliards d’euros) doivent financer quatre nouvelles usines dans le sud-ouest du pays, dont deux pour Samsung et deux pour SK Hynix.

La Corée du Sud veut transformer l’essor de l’IA en avantage industriel durable, en augmentant massivement ses capacités de production. Samsung se retrouve au centre de cette offensive, avec des résultats qui confirment la rentabilité immédiate de cette réallocation vers les composants les plus recherchés.

Les investisseurs regardent déjà au-delà du pic

La réaction du marché montre pourtant que le record ne suffit pas. Les investisseurs considèrent que la demande en mémoire pour l’IA paraît solide jusqu’en 2027, mais ils doutent de sa tenue au-delà. Ils redoutent qu’un emballement des capacités de production débouche ensuite sur une phase de surcapacité et de pression sur les prix.

Ce scepticisme repose sur plusieurs points distincts :

La croissance actuelle dépend fortement des data centers IA et d’un cycle d’investissement exceptionnel

Le plan d’expansion engagé par Samsung et SK Hynix augmente le risque d’un excès d’offre si la demande ralentit après 2027

La réallocation de la production vers l’IA réduit la disponibilité pour l’électronique grand public, ce qui fait grimper les prix des smartphones, des PC et d’autres appareils

Ce décalage entre l’euphorie opérationnelle et la prudence boursière résume le moment que traverse Samsung. L’entreprise profite pleinement de la ruée vers l’IA, mais le marché commence déjà à tester la solidité de ce cycle. Tant que la RAM pour data centers restera le cœur de la demande mondiale, Samsung conservera un avantage décisif. Dès que cette vague ralentira, la question du bon dosage entre un investissement massif, des prix élevés et une demande réelle reviendra au premier plan.