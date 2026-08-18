GTA 6 : des vidéos du gameplay fuitent avant la présentation

Rockstar Games fait l’objet d’un nouveau leak, avec des vidéos du gameplay de Grand Theft Auto VI (GTA 6) qui sont postées aujourd’hui sur les réseaux sociaux, alors que la présentation officielle aura lieu le 27 août sur Netflix avant d’arriver sur YouTube.

Une fuite du gameplay de GTA 6 en vidéos

Deux vidéos du gameplay de GTA 6 ont fuité pour le moment. La première vidéo montre le personnage Jason à proximité de la maison aperçue dans la bande-annonce. Il prend un ballon de basket et on peut voir qu’il vise le panier de basket pour tirer. Il est à noter que la séquence montre Jason augmentant sa statistique de « concentration » après avoir réussi un tir, ce qui laisse penser que le jeu pourrait intégrer des mécanismes de type RPG.

Une seconde vidéo présente une scène de conduite dans laquelle Jason percute un véhicule de livraison avant de se lancer dans une bagarre à mains nues avec le chauffeur.

Rockstar Games ne se laisse pas faire et fait des demandes de retrait sur les réseaux sociaux, notamment sur X/Twitter, pour que les contenus venant du leak ne soient plus accessibles. Il y a également une fuite qui dévoile la carte de GTA 6.

Mais d’où vient cette nouvelle fuite visant Rockstar Games et Grand Theft Auto VI ? C’est un certain groupe avec pour nom CYBERLEEK qui revendique le leak. Sur l’image de la carte, CYBERLEEK affiche le message « fighting for gamer’s right », c’est-à-dire « se battre pour le droit des joueurs ». Les hackers reprochent notamment à Rockstar Games de seulement proposer son jeu au format dématérialisé. En effet, il n’y a pas de disque dans la boîte, on retrouve seulement un code de téléchargement.

Déjà deux piratages par le passé

Il est bon de rappeler que Rockstar Games avait déjà fait l’objet d’un important piratage en septembre 2022, ce qui avait déjà entraîné à l’époque la fuite de nombreuses vidéos de gameplay de GTA 6. Il s’agissait d’une version alpha, donc beaucoup d’éléments du jeu étaient loin d’être finis. Les vidéos qui ont fuité aujourd’hui sont plus travaillées, mais rien ne confirme qu’il s’agira bel et bien du gameplay final. Il se murmure que les vidéos dateraient en réalité de 2023.

En tout cas, les piratages se multiplient. Après celui de septembre 2022, il y a eu celui de décembre 2023, où la première bande-annonce du jeu avait fuité quelques heures avant la diffusion officielle.

Pour ce qui est du prochain rendez-vous, ce sera le 27 août à 21 heures, avec ce que Rockstar Games présente comme étant un aperçu étendu. Il faudra attendre le 28 août à 3 heures du matin pour avoir la diffusion gratuite sur Netflix.

GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre prochain. Le prix de la version standard est 79,99 euros et celui de la version ultime est de 99,99 euros. Cependant, voici le précommander pour 60 euros :