Xiaomi dévoile le 18 Fold, un smartphone pliable 7,6 pouces, puce maison Xring 03, et grosse batterie 6000 mAh

Xiaomi annonce officiellement le 18 Fold, son nouveau smartphone pliable haut de gamme et le premier modèle de ce format à embarquer sa puce maison Xring O3. Présenté en Chine à seulement deux jours de la keynote Apple, l’appareil arrive avec une fiche technique particulièrement ambitieuse et un positionnement clairement premium.

Deux écrans LTPO 120 Hz et une nouvelle charnière

Le Xiaomi 18 Fold dispose d’un écran externe de 5,38 pouces et d’une dalle intérieure de 7,58 pouces. Les deux panneaux LTPO montent jusqu’à 120 Hz et annoncent une luminosité maximale de 4 000 nits. Xiaomi utilise également une structure en verre ultra-fin à deux couches pour renforcer la résistance de l’écran pliable.

La nouvelle charnière Dragon Bone aurait bénéficié de près de 500 optimisations. Le smartphone pèse 219 grammes et ne mesure que 5,02 mm d’épaisseur une fois ouvert. Xiaomi poursuit ainsi le travail engagé avec le Mix Fold 3, qui misait déjà fortement sur la finesse.

Une puce Xring O3 et trois capteurs Leica

Gravée en 3 nm, la Xring O3 combine un processeur à dix cœurs, un GPU à seize cœurs et un NPU annoncé à 200 TOPS. Le téléphone reçoit également une batterie de 6 000 mAh, une recharge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

La partie photo conçue avec Leica comprend un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3,5x de 50 mégapixels.

Un rival direct de l’iPhone Ultra attendu mercredi

Les prix chinois débutent à 10 999 yuans, soit environ 1 410 euros, et montent jusqu’à environ 1 925 euros pour la version 16 Go/1 To. L’édition Ceramic Special Edition atteint environ 2 050 euros. Xiaomi n’a pas encore annoncé de commercialisation internationale, une stratégie déjà utilisée avec le Mix Fold 3.

La comparaison avec Apple sera rapidement inévitable : l’iPhone Ultra pliable doit être présenté le 9 septembre avec un écran intérieur attendu autour de 7,8 pouces, mais seulement deux appareils photo arrière selon les dernières fuites. Xiaomi prend donc les devants de quelques heures avec une proposition techniquement très agressive, même si le résultat de cette bataille commerciale dépendra surtout de la disponibilité du 18 Fold hors de Chine.