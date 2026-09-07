TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Xiaomi dévoile le 18 Fold, un smartphone pliable 7,6 pouces, puce maison Xring 03, et grosse batterie 6000 mAh
Smartphones

Xiaomi dévoile le 18 Fold, un smartphone pliable 7,6 pouces, puce maison Xring 03, et grosse batterie 6000 mAh

3 min.
7 Sep. 2026 • 18:17
1

Xiaomi annonce officiellement le 18 Fold, son nouveau smartphone pliable haut de gamme et le premier modèle de ce format à embarquer sa puce maison Xring O3. Présenté en Chine à seulement deux jours de la keynote Apple, l’appareil arrive avec une fiche technique particulièrement ambitieuse et un positionnement clairement premium.

Deux écrans LTPO 120 Hz et une nouvelle charnière

Le Xiaomi 18 Fold dispose d’un écran externe de 5,38 pouces et d’une dalle intérieure de 7,58 pouces. Les deux panneaux LTPO montent jusqu’à 120 Hz et annoncent une luminosité maximale de 4 000 nits. Xiaomi utilise également une structure en verre ultra-fin à deux couches pour renforcer la résistance de l’écran pliable.

Xiaomi 18 Fold 10

La nouvelle charnière Dragon Bone aurait bénéficié de près de 500 optimisations. Le smartphone pèse 219 grammes et ne mesure que 5,02 mm d’épaisseur une fois ouvert. Xiaomi poursuit ainsi le travail engagé avec le Mix Fold 3, qui misait déjà fortement sur la finesse.

Une puce Xring O3 et trois capteurs Leica

Gravée en 3 nm, la Xring O3 combine un processeur à dix cœurs, un GPU à seize cœurs et un NPU annoncé à 200 TOPS. Le téléphone reçoit également une batterie de 6 000 mAh, une recharge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

La partie photo conçue avec Leica comprend un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3,5x de 50 mégapixels.

Un rival direct de l’iPhone Ultra attendu mercredi

Les prix chinois débutent à 10 999 yuans, soit environ 1 410 euros, et montent jusqu’à environ 1 925 euros pour la version 16 Go/1 To. L’édition Ceramic Special Edition atteint environ 2 050 euros. Xiaomi n’a pas encore annoncé de commercialisation internationale, une stratégie déjà utilisée avec le Mix Fold 3.

La comparaison avec Apple sera rapidement inévitable : l’iPhone Ultra pliable doit être présenté le 9 septembre avec un écran intérieur attendu autour de 7,8 pouces, mais seulement deux appareils photo arrière selon les dernières fuites. Xiaomi prend donc les devants de quelques heures avec une proposition techniquement très agressive, même si le résultat de cette bataille commerciale dépendra surtout de la disponibilité du 18 Fold hors de Chine.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

Emmanuel Macron annonce un festival international du jeu vidéo en France

7 Sep. 2026 • 22:43
0 Jeux vidéo

Emmanuel Macron veut créer en France un festival international consacré au jeu vidéo, avec une première édition...

french-days

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 7 septembre

7 Sep. 2026 • 21:46
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Carrefour

Carrefour Mobile va faire son retour avec le réseau d’Orange

7 Sep. 2026 • 20:47
0 Mobiles / Tablettes

Carrefour va relancer Carrefour Mobile en France, 11 ans après la disparition de sa précédente offre de téléphonie....

Retroid pocket Duo

Pocket Duo : Retroid tease une console portable double écran… pour les nostalgiques de la Nintendo DS ?

7 Sep. 2026 • 20:21
0 Jeux vidéo

Retroid prépare une nouvelle console portable qui devrait particulièrement intéresser les amateurs de Nintendo DS et de 3DS....

Google Messages Application Android

Un bug sur Android envoie d’anciens SMS avec Google Messages

7 Sep. 2026 • 19:43
0 Logiciels

Google déploie progressivement un correctif pour un bug de son application Google Messages sur Android capable de ressortir d’anciens SMS et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Silo : Apple TV préparerait un spin-off de sa série de S.F phare

Silo : Apple TV préparerait un spin-off de sa série de S.F phare

7 Sep. 2026 • 20:33

image de l'article iOS 27 : l’iPhone prévient si votre opérateur connaît une panne

iOS 27 : l’iPhone prévient si votre opérateur connaît une panne

7 Sep. 2026 • 20:16

image de l'article iPhone 18 Pro : des nouveautés pour la photo fuitent avec iOS 27

iPhone 18 Pro : des nouveautés pour la photo fuitent avec iOS 27

7 Sep. 2026 • 18:49

image de l'article Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : quatre nouveautés fuitent avec watchOS 27

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : quatre nouveautés fuitent avec watchOS 27

7 Sep. 2026 • 18:19

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site