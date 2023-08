Mix Fold 3 : Xiaomi dévoile son nouveau smartphone pliable, très haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 2, UFS 4.0, etc.)

Xiaomi a dévoilé il y a quelques heures le Mix Fold 3, son nouveau modèle de smartphone pliable, et c’est peu dire que le fabricant n’a pas lésiné sur les composants les plus en pointe de la tech. Premier atout, le Mix Fold 3 affiche un design ultra-fin, soit 1,09 cm plié pour le modèle avec dos en verre ou 1,08 cm pour celui en fibre de carbone, et 1/2 cm seulement une fois déplié ! Le Mix Fold 3 dispose bien sûr d’une dalle pliable FHD+ de 8,03 pouces rafraichie à 120 Hz et de technologie LPTO OLED. Xiaomi affirme que cette dalle peut résister aisément à 500 000 fermetures/ouvertures. L’angle d’ouverture de l’écran pliable est compris entre 45 et 135 degrés. L’écran externe LPTO FHD+ est rafraichi à 120 Hz et son ratio est de 21:9. Les deux dalles sont aussi compatibles Dolby Vision et HDR10+.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM et 256 à 1 To de capacité de stockage en UFS 4.0. La batterie 4,800 mAh dispose de la charge rapide, à 67W en filaire et à 50W en sans fil. Quant au bloc photo, ce dernier intègre un capteur principal grand angle de 50 mégapixels ( 2,0 µm, f/1,77), un 12 mégapixels ultra large ( f/2,2) et deux téléobjectifs 10 mégapixels ( f/2,0 et f/2,92/zoom 3,2x et 5x). Pour rappel, l’ensemble de ce bloc photo a été conçu en partenariat avec Leica. Evidemment, le Mix Fold 3 tourne sous Android 13 avec l’interface Miui Fold 14.

Pour l’instant, le Xiaomi Mix fold 3 est uniquement proposé à la vente en Chine. Le Mix Fold 3 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à 8999 yuans (1136 euros environ) la version 16/512 Go grimpe à 9999 yuans (1262 euros environ), et le modèle avec 1 To est annoncé à 10 999 yuans (1389 euros environ). Aucune date de sortie n’est encore précisée pour l’Europe (si tant est qu’il soit disponible un jour dans l’UE)