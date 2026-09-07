Project Zenith : Microsoft prépare des PC Windows prêts à coder et à faire tourner l’IA en local

Microsoft donne un nom et un cadre précis à son Windows 11 préparé pour les développeurs : Project Zenith. Cette configuration sera livrée sur une nouvelle catégorie de PC disposant d’au moins 64 Go de mémoire unifiée et d’une bande passante mémoire de 250 Go/s. Les premières machines utiliseront les puces AMD Ryzen AI Halo, avant l’arrivée d’autres fabricants et architectures dans les prochains mois.

Un PC prêt à coder dès le premier démarrage

Selon la présentation officielle de Microsoft, Windows Terminal et Visual Studio Code seront épinglés à la barre des tâches. GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI et Windows Dev Skills font aussi partie de la sélection annoncée. Les langages, environnements d’exécution et outils de gestion de versions doivent être disponibles plus rapidement, sans imposer un seul flux de travail.

L’Explorateur de fichiers affichera par défaut les extensions, les éléments cachés et le chemin complet dans la barre de titre. La prise en charge des chemins longs sera activée. Les fichiers récents, les conseils liés aux services de synchronisation, les suggestions du menu Démarrer et certaines notifications de compte seront désactivés afin de réduire les distractions. La palette de commandes de PowerToys sera, elle, disponible immédiatement.

La plupart de ces options existent déjà dans Windows 11. La nouveauté réside dans leur assemblage et dans le contrôle d’une configuration cohérente par Microsoft et ses partenaires. Pour une entreprise qui prépare des dizaines de postes, le gain dépendra toutefois de sa capacité à intégrer Zenith à ses propres politiques, images système et outils de sécurité. Un environnement prêt à coder pour un développeur indépendant ne correspond pas automatiquement aux exigences d’une grande organisation.

64 Go de mémoire unifiée pour lancer l’IA en local

Les seuils matériels distinguent clairement Zenith d’un PC Windows ordinaire. Une mémoire unifiée permet au processeur et à la partie graphique d’accéder à un même espace sans copier continuellement les données. Avec 64 Go ou davantage et une bande passante supérieure à 250 Go/s, un modèle volumineux peut tenir en mémoire et produire ses réponses avec moins de transferts.

Microsoft évoque des modèles de plus de 30 milliards de paramètres exécutés localement, sans facturation au jeton. Cela ne signifie pas qu’ils atteindront la vitesse ou la qualité des meilleurs services cloud. Les performances dépendront de la quantification du modèle, de la mémoire réellement disponible et du logiciel d’inférence. Le principal intérêt est de tester du code ou des agents sans envoyer chaque document vers un serveur distant.

Nous avons récemment présenté Nvidia PAIR, qui répartit les requêtes d’IA locale entre plusieurs PC. Zenith suit une approche différente : chaque machine dispose dès le départ d’un socle assez puissant pour travailler seule. Les deux projets illustrent néanmoins la même tendance, qui consiste à réserver le cloud aux tâches les plus complexes et à exécuter le reste sur le poste de travail.

Une vitrine matérielle qui devra prouver son utilité

AMD a montré à l’IFA le premier mini-PC Project Zenith équipé d’un Ryzen AI Halo. Microsoft ne communique pas encore son prix, sa date précise de vente ni la liste complète des fabricants engagés. D’autres appareils et d’autres puces sont annoncés dans les prochains mois. La catégorie pourra donc couvrir des formats variés, à condition de respecter les exigences de mémoire et de bande passante.

Le positionnement rappelle le Surface Laptop Ultra doté de Nvidia RTX Spark, déjà pensé pour le développement et l’IA locale. Zenith ajoute surtout une promesse logicielle commune à plusieurs constructeurs. Il faudra vérifier si cette promesse reste identique selon les pilotes, les puces et les outils préchargés, ou si le nom devient un simple label commercial.