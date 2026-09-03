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KultureGeek Internet Le ministère de la Transition écologique confirme une cyberattaque après avoir évoqué un « incident informatique »
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Le ministère de la Transition écologique confirme une cyberattaque après avoir évoqué un « incident informatique »

3 min.
3 Sep. 2026 • 19:17
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Le ministère de la Transition écologique a reconnu avoir subi une véritable cyberattaque, après avoir d’abord évoqué un simple « incident informatique ». Plusieurs sites gouvernementaux liés au ministère ont été inaccessibles mercredi, dont celui des consultations publiques en matière d’environnement, ainsi que plusieurs sites d’administrations régionales affichant le message « Maintenance en cours. Merci de réessayer plus tard, vous serez bientôt en mesure de réutiliser ce service ».

Drapeau France Tour Eiffel

Face à la pression, le ministère a fini par livrer des explications à l’AFP. « Le pôle ministériel a fait l’objet d’une attaque informatique sophistiquée la semaine dernière, ciblant des outils de messagerie », a-t-il déclaré, précisant que « dans ce cadre, des mesures particulières ont été prises pour faire face à l’attaque et renforcer la sécurité des systèmes d’informations ». Le ministère a également indiqué qu’« un signalement au parquet a été fait ». De son côté, l’Anssi a confirmé intervenir « au profit d’administrations du ministère de la transition écologique, à la suite de suspicions de compromission de certains comptes utilisateurs et dans le cadre d’investigations », en précisant que « les investigations et mesures de remédiation mises en œuvre peuvent avoir pour effet l’interruption temporaire de certains services numériques ».

Un vol de données après le hack du ministère de la Transition écologique

Un hacker se faisant appeler « mondial » a revendiqué sur un forum consulté par d’autres pirates avoir extrait deux ensembles de données provenant de systèmes liés au domaine developpement-durable.gouv.fr. Le pirate affirme avoir obtenu un premier accès via un service d’authentification mal configuré, puis avoir exploité une faille de type IDOR sur l’OISO, l’outil informatique de surveillance des organismes du ministère. Les fichiers publiés concerneraient au total environ 22 800 personnes, réparties de la façon suivante :

  • 8 166 utilisateurs, dont les adresses e-mail et 3 642 numéros de téléphone mobile
  • 14 656 enregistrements relatifs à des contrôleurs agréés, notamment ceux de la société APAVE Exploitation France

Cet épisode s’inscrit dans une série de piratages frappant l’administration française cet été, après le hack du fisc fin juin et fin juillet touchant au moins 678 000 particuliers et professionnels, puis la fuite d’informations concernant des agents du ministère de l’Éducation révélée le 31 juillet. Face à cette accumulation d’incidents, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à l’Anssi de constituer une nouvelle unité cyber destinée à offrir une réponse opérationnelle plus réactive.

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