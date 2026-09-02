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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

10 min.
2 Sep. 2026 • 17:03
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Scooter Marin Platum Reef One à 199,92€ au lieu de 399,99€ sur @Electro Dépôt
  • SSD interne Netac NV3000 1 To – NVMe M.2 2280, PCIe 3.0, Jusqu’à 3500 Mo/s, à 98,99€ sur @AliExpress avec le code FRLD12
  • Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 (Sélection de magasins) à 24,99€ sur @Auchan
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 45W, 20000mAh, USB C, Charge Rapide à 26,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Bande LED Philips Lightstrip Hue Play Gradient Play pour TV 65″ à 88,19€ au lieu de 167,03€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • [Précommande] Retour vers le Futur L’Intégrale Édition Limitée Steelbook 4K UHD à 42,03€ sur @Amazon
  • Chargeur USB C Rapide UGREEN Zapix 100W 6 Ports – Station de Charge GaN Tech à 35,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Kit Mémoire RAM 16 Go (2×8 Go) – DDR4 3200 MHz CL16 Netac Shadow III (Noir ou Blanc) à 77,69€ sur @AliExpress avec le code FRLD06
  • Smartphone Poco F9 Ultra 5G 12 Go – 256 Go, Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 185 Hz, batterie 8050 mAh (Bonus reprise de 80€) + Xiaomi Tag à 549€ sur @Xiaomi
  • Clavier sans fil Logitech K400 Plus – RF (Ondes Radio), AZERTY, Pavé Tactile, Noir, (via ODR 20€) à 12,99€ au lieu de 29,99€ sur @Fnac
  • Ensemble Clavier + Souris Logitech MK540 – Sans fil, AZERTY (via ODR 20€) à 12,99€ au lieu de 32,99€ sur @Amazon
  • Souris sans fil Logitech MX Vertical – Ergonomique (Via 10€ d’ODR) à 39,58€ au lieu de 54,99€ sur @Amazon
  • Pâte Thermique Arctic MX-6 Ultime Performance Thermal Paste – 8g à 6,78€ au lieu de 8,55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 – RAM 8 Go, 256 Go, Différents coloris (via 140€ sur carte fidélité) à 829€ sur @Carrefour
  • Tapis de souris SteelSeries QcK Heavy XXL – 900 x 400 x 6 mm à 19,99€ au lieu de 36,91€ sur @Amazon
  • Smartphone 6,59″ POCO F9 Pro – AMOLED (2 510 x 1 156) 185 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, ,12 Go / 256 Go (Bonus reprise 80€) + Xiaomi Tag à 509,90€ sur @Xiaomi

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC 32″ MSI MAG 321UPX – 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, HDR True Black 400 à 629€ sur @Amazon.es (+ 18,09€ de livraison vers la France, soit 647,09€ livré)
  • Écran PC 34″ LG UltraWide 34WR50QK-B – Résolution QHD 3440×1440 à 245,49€ au lieu de 299,99€ sur @LG

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil photo instantané pour enfant, violet à 23,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

🔥 Électroménager —

  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279€ sur @Boulanger
  • Machine à expresso avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W à 299,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour, avec 60€ crédités sur la carte Club, soit 239,99€ net (prix et stock selon magasin)
  • Lave-linge TCL FF1224WA0FR – 12kg, 1400 trs/min, classe A, programmes vapeur à 369€ au lieu de 449€ sur @E.Leclerc
  • Aspirateur laveur 3-en-1 Redroad H15 – 20000Pa, autonomie 50 minutes, autonettoyage, auto-propulsé, réservoir 910ml, écran LED à 159,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

  • 10€ de réduction dès 69€ d’achat sur une sélection d’articles, 40€ de réduction dès 199€ d’achat et 70€ de réduction dès 499€ d’achat sur @JoyBuy
  • Jeu de construction LEGO Speed Champions 77264 – La Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender à 44,99€ au lieu de 54,99€ sur @Carrefour
  • HOT! Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ avec 1 batterie AB2000L – 1,92kWh, 1600W AC, extensible jusqu’à 11,52kWh à 959€ au lieu de 1378€ sur @Amazon (vendeur tiers)
  • Nettoyeur vapeur multifonction Redroad F1 – 26kPa, 3 modes vapeur / eau chaude / eau froide à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (selon disponibilité en magasin) à 1,99€ sur @Micromania

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