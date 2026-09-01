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Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en septembre 2026

4 min.
1 Sep. 2026 • 19:22
0

Microsoft dévoile les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en septembre 2026. Il y a 7 titres, soit cinq de moins qu’en août.

Call of Duty Black Ops Cold War

Aujourd’hui

Shelldiver (Cloud, Console, et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un jeu incrémental dans lequel une vieille tortue pêche des méduses pour les vendre dans sa boutique. Aidez le protagoniste à améliorer son équipement, à explorer divers biomes et profondeurs océaniques et à venir en aide à la population locale de tortues… après une sieste bien méritée !

3 septembre

Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : sautez, doublez et balancez-vous avec le grappin au fil de courses acharnées, en ligne ou en local, avec jusqu’à 8 joueurs. Maîtrisez le gameplay, découvrez un design soigné et des améliorations puissantes, et ne vous faites pas éliminer !

Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) [désormais inclus avec le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass] : avez-vous déjà essayé d’atteindre 1 000 000 avec un jet de dés ? Non ? Constituez le bon sac de dés et vous pourriez bien y arriver. Dans ce jeu, la réussite de chaque lancer dépend de vous. Équipez-vous de puissantes bagues, tirez parti de vos cartes et gardez toujours quelques tours dans votre manche.

8 septembre

Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : impossible de discerner le vrai du faux dans la campagne solo, où les joueurs vont faire face à des figures historiques et d’atroces vérités lors de combats de part et d’autre du monde dans des lieux iconiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, les quartiers généraux du KGB et bien d’autres.

10 septembre

The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : en affrontant l’ennemi, vos cartes marchent vers la gloire… ou une mort définitive. Chaque héros tombé au combat entre dans la légende de votre royaume. Commandez avec sagesse… certains sacrifices sont inévitables.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : maîtrisez chaque coup dévastateur dans plusieurs modes de jeu, notamment dans la toute nouvelle aventure solo : « World Stage ». Affrontez ensuite des joueurs du monde entier grâce au cross-play et au netcode rollback, ou perfectionnez vos techniques avec les fonctionnalités d’entraînement et de rediffusion améliorées, adaptées à tous les niveaux.

15 septembre

RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : sur le continent oublié d’Ashenfall, les dragons se sont éveillés. Récoltez, bâtissez, progressez et fabriquez tout ce qui vous plaira dans ce jeu de survie coopératif. Maîtrisez l’art de la survie et percez des secrets immémoriaux pour affronter la Reine des dragons.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2026

  • Commandos: Origins (Cloud, Console et PC)
  • Cricket 24 (Cloud, Console et PC)
  • Cyberpunk 2077 (Cloud et Console)
  • Dead Cells (Cloud, Console et PC)
  • Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console et PC)
  • Frostpunk 2 (PC)
  • Mullet Madjack (Cloud, Console et PC)
  • Spiritfarer (Cloud, Console et PC)
  • Superliminal (Cloud, Console et PC)
  • Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC)

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