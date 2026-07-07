Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juillet 2026

Microsoft lève aujourd’hui le voile sur les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en juillet 2026. Il y a 11 titres, soit deux de plus qu’en juin.

Aujourd’hui

Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : découvrez les secrets d’un monde brisé en aidant Aryn à sauver ses camarades dans ce Metroidvania action en 2,5D, riche en narration et entièrement doublé. Maniez une magie puissante, affrontez de terribles dangers et explorez d’anciens mystères tandis qu’Aryn découvre les forces qui façonnent son destin.

9 juillet

Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : il revisite le tout premier opus à succès de la saga, désormais entièrement optimisé pour les plateformes de dernière génération. Le jeu regroupe l’intégralité du contenu post-lancement du jeu original, dont un acte de campagne bonus, des cartes multijoueurs, ainsi que des personnages et des objets cosmétiques.

Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un jeu de tir en couloir effréné au style arcade, axé sur la fluidité, la précision et la survie. Traversez des environnements en constante évolution, réagissez au quart de tour et restez pleinement concentré. Chaque partie repose sur le contrôle, le timing et la capacité à garder l’esprit focalisé sur un seul objectif. La concentration est la clé de votre survie.

13 juillet

Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : chaque seconde est une arme… à condition d’être assez rapide pour vous en servir. Maîtrisez des pouvoirs capables de manipuler le temps, survivez à toutes les menaces et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet dans Ascend to Zero, un roguelike d’action se déroulant dans un monde dévasté.

14 juillet

PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : passez du statut d’amateur à celui de légende de la PBA dans la simulation de bowling la plus réaliste jamais créée, avec une physique avancée, une évolution réaliste des motifs d’huilage, des joueurs professionnels de la PBA sous licence, une progression de carrière approfondie et plusieurs modes de jeu compétitifs.

15 juillet

Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : prenez les commandes du poste de contrôle d’une ville en plein effondrement. Passez les survivants au crible, gérez des ressources limitées et tenez les morts-vivants à distance. Chaque décision compte et une seule erreur pourrait laisser l’épidémie se propager au-delà de vos murs.

16 juillet

MAVRIX by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : conçu par l’athlète professionnel Red Bull Matt Jones, MAVRIX est le monde ouvert multijoueur ultime pour les riders. Parcourez tous les terrains, mesurez-vous aux autres, affirmez votre style et bâtissez votre carrière.

17 juillet

FixForce (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : les humains ont disparu depuis longtemps, mais vous êtes toujours un robot avec un travail à accomplir. Démarrez votre fourgon utilitaire et débarquez sur le chantier, seul ou avec jusqu’à cinq amis, pour vous mettre au travail dans ce jeu de plateformes d’extraction en coopération. Trouvez des pièces détachées pour d’étranges balises et utilisez votre bras équipé d’une clé-perceuse pour assembler d’immenses structures à partir de ferraille et vous frayer un chemin.

Fogpiercer (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : frayez-vous un chemin à travers le brouillard dans ce roguelike de science-fiction avec construction de deck, où un positionnement judicieux, des réactions en chaîne explosives et l’environnement lui-même peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

21 juillet

The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : lancez-vous dans une expérience de terraformation relaxante, en solo ou en coop en ligne. Envoyé sur une planète hostile, vous n’avez qu’une mission : la rendre habitable pour l’humanité. Vous devrez survivre, collecter des ressources, construire votre base et fabriquer des machines pour réchauffer la planète, créer une atmosphère riche en oxygène et, à terme, transformer une planète entière grâce à la géo-ingénierie.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : replongez dans les jeux de skateboard les plus emblématiques. Retrouvez Tony Hawk’s Pro Skater et Tony Hawk’s Pro Skater 2 dans une collection épique entièrement recréée en HD à partir des jeux originaux. Tous les skateurs professionnels, les niveaux et les figures sont de retour, entièrement remastérisés, et ce n’est pas tout.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 juillet 2026