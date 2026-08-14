Netflix ferme les studios de jeux Night School (Oxenfree) et Moonloot

Netflix a décidé de fermer les studios Night School et Moonloot, mettant fin à l’aventure du développeur d’Oxenfree et de ce studio finlandais qui n’avait encore sorti aucun jeu. Cette fermeture intervient alors que Netflix venait de vanter Unhinged, le dernier titre de Night School sorti le 30 juin.
Le co-patron de Netflix, Greg Peters, avait pourtant vanté les résultats d’Unhinged, un jeu d’horreur en vue subjective coécrit avec Zach Cregger et porté par Sadie Sink et Zoë Kravitz, en évoquant « des chiffres vraiment solides qui la placent dans le haut du classement de performance de nos jeux ». Ce bilan rend la fermeture de Night School d’autant plus frappante, puisque le studio venait tout juste de livrer l’un de ses titres les mieux reçus.
Un porte-parole de Netflix a expliqué cette décision auprès de Game File en invoquant une volonté de resserrer l’exécution de l’entreprise :
Nous voyons là une opportunité de mieux cibler notre exécution et nous procédons donc à des changements organisationnels au sein de l’entreprise afin de les aligner sur ces priorités. Nous sommes infiniment reconnaissants envers nos talentueux collègues à qui nous disons au revoir aujourd’hui. Nous les remercions pour leur contribution à Netflix et leur souhaitons le meilleur. Les jeux continuent de nous offrir l’occasion d’élargir la gamme de divertissements que nous proposons aux abonnés Netflix.
Moonloot, basé à Helsinki en Finlande, disparaît dans le même mouvement sans avoir eu le temps de sortir un seul jeu depuis sa création.
Cette double fermeture ne constitue pas un épisode isolé dans l’histoire des jeux vidéo chez Netflix. Le service de streaming a procédé à plusieurs vagues de fermetures successives depuis qu’il a investi ce secteur :
Malgré cette série de fermetures, Netflix maintient son intention de continuer à sortir des jeux. Greg Peters a défendu cette trajectoire en assurant que l’entreprise n’en était qu’au début de l’exploitation du potentiel du secteur :
Nous ne faisons qu’effleurer le potentiel total que nous pensons que ce secteur nous offre. Vous allez nous voir continuer à calibrer et affiner notre niveau d’investissement ici qui reste très faible par rapport à l’ensemble de nos dépenses de contenu, en fonction des performances démontrées, de ce qui fonctionne pour nos membres et de ce qui génère des retours pour notre activité.
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