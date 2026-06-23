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KultureGeek Jeux vidéo Unhinged : Netflix transforme votre smartphone en arme de survie dans son nouveau jeu d’horreur
Jeux vidéo

Unhinged : Netflix transforme votre smartphone en arme de survie dans son nouveau jeu d’horreur

2 min.
23 Juin. 2026 • 19:35
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Netflix poursuit ses expérimentations dans le jeu vidéo avec Unhinged, une expérience horrifique conçue par Night School Studio, l’équipe derrière l’excellente série Oxenfree. Prévu pour le 30 juin 2026, ce thriller en vue subjective mise sur une idée originale : utiliser le smartphone du joueur non comme une simple manette, mais comme un élément central de l’aventure.

Votre mobile devient celui de l’héroïne

Le joueur incarne Ava, une jeune femme coincée dans son immeuble pendant qu’un violent ouragan plonge le quartier dans le chaos. Les coupures de courant et l’isolement ne sont toutefois qu’un début : une présence inquiétante rôde dans les couloirs, transformant le bâtiment en véritable piège.

À l’écran, l’aventure se déroule sur un téléviseur via Netflix. Le téléphone sert quant à lui à orienter la lampe torche d’Ava : les mouvements du mobile sont reproduits directement dans le jeu. Les appels, messages et alertes reçus par le personnage passent également par l’appareil du joueur, qui sonne, vibre et diffuse les voix des interlocuteurs.

Zoë Kravitz, Sadie Sink et Troy Baker au casting

Zoë Kravitz prête sa voix à Ava. Elle est épaulée par Sadie Sink (Stranger Things),dans le rôle de Claire, une amie vivant de l’autre côté de la rue, ainsi que par Troy Baker, qui incarne Ben, le gardien de l’immeuble.

Une expérience pensée comme un épisode interactif

Unhinged proposera un mode Histoire sans contrainte de temps, ainsi qu’un mode standard où certaines séquences imposent de repérer rapidement un objet avant l’expiration d’un compte à rebours. En cas d’échec, Ava meurt et l’action reprend au dernier point de contrôle.

Avec une durée annoncée proche de celle d’un épisode, Netflix semble toujours chercher l’hybride parfait entre la série et le jeu vidéo. A voir si cet essai sera un peu plus convaincant que les précédentes expérimentations de la marque au N rouge.

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