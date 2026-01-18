Netflix veut que les intrigues des films soient répétées pour les spectateurs distraits par leur smartphone

Matt Damon et Ben Affleck ont profité de leur passage dans le podcast Joe Rogan Experience pour la promotion de leur nouveau film The Rip afin d’analyser l’influence de Netflix sur la création cinématographique en streaming. Ils expliquent comment Netflix restructure désormais les scénarios pour compenser l’attention volatile des spectateurs visionnant les contenus à domicile.

Netflix impose des règles narratives pour contrer l’usage du smartphone

Selon Matt Damon, Netflix exige désormais des ajustements scénaristiques majeurs pour s’adapter à un public qui regarde souvent un film tout en consultant son smartphone. Il révèle qu’il existe des discussions en coulisses visant à réitérer l’intrigue trois ou quatre fois à travers les dialogues d’un film. Cette redondance volontaire permet de s’assurer que le spectateur distrait, qui a potentiellement manqué une scène clé en regardant son téléphone, puisse raccrocher les wagons sans perdre le fil de l’histoire.

Cette stratégie modifie également l’architecture traditionnelle des films d’action. Ils reposaient historiquement sur trois séquences clés réparties équitablement, avec le budget principal investi dans le grand final du troisième acte. Matt Damon précise que Netflix pousse désormais les créateurs à placer une scène d’action spectaculaire dès les cinq premières minutes du film. L’objectif de cette inversion structurelle est d’accrocher immédiatement l’abonné de Netflix pour l’empêcher de zapper, changeant radicalement la dynamique de construction du suspense apprise par les cinéastes.

Ben Affleck cite la série Adolescence comme preuve de qualité

En contrepoint de cette approche formatée, Ben Affleck soutient que cette formule n’est pas une fatalité pour réussir sur la plateforme de streaming. Il prend pour exemple le succès récent de la série Adolescence sur Netflix, qu’il décrit comme une œuvre sombre, tragique et intense. Cette production s’affranchit totalement des astuces de rétention d’audience, proposant des choix de mise en scène audacieux comme de longs plans sur la nuque des personnages ou des scènes de voiture où le silence règne, sans aucun dialogue explicatif.

L’analyse de Ben Affleck vise à démontrer que les créateurs ne sont pas obligés de se plier aux demandes de Netflix pour satisfaire le public, citant l’histoire de ce père dont l’enfant est accusé de meurtre comme un exemple de réussite sans compromis.

Si Matt Damon concède la qualité d’Adolescence, il la qualifie toutefois d’exception dans le paysage actuel, là où Ben Affleck y voit la preuve tangible qu’il est possible de produire du contenu engageant sans infantiliser le spectateur ni accélérer artificiellement le rythme.