Snapchat lance “The Snappys”, sa première cérémonie de récompenses dédiée aux créateurs

Snapchat cajole ses créateurs : le réseau social a en effet officialisé l’organisation de sa toute première cérémonie de remise de prix, baptisée “The Snappys”, prévue le 21 mars à Santa Monica, au siège de Snap.

Une cérémonie pour célébrer l’écosystème créatif de Snapchat

Avec cet événement, la plateforme entend mettre en lumière les talents qui façonnent les tendances et stimulent l’engagement sur son application. Plusieurs distinctions seront décernées, parmi lesquelles “Spotlight MVP”, “Best Storyteller” ou encore “Breakout Creator of the Year”. Des catégories thématiques couvriront également la mode, la beauté, le sport, la musique, la cuisine ou bien encore le gaming.

Dans son annonce officielle, l’entreprise souligne que ces récompenses visent à reconnaître les créateurs comme de véritables artistes et leaders culturels, capables d’influencer les conversations (de créer du huzz en somme) et de fédérer des communautés. L’évènement devrait donc permettre à Snapchat de consolider son attractivité auprès des créateurs… et des annonceurs.

Snapchat s’inscrit dans la bataille des plateformes sociales

Une stratégie inspirée de TikTok et Instagram

Snapchat rejoint ainsi d’autres géants du secteur qui ont récemment lancé leurs propres cérémonies. TikTok a inauguré ses TikTok Awards aux États-Unis après plusieurs éditions internationales, tandis qu’Instagram a mis en place des distinctions spécifiques pour valoriser les créateurs influents. En multipliant ce type d’initiatives, les plateformes sociales cherchent clairement à dépasser leur statut d’applications communautaires pour s’affirmer comme des acteurs majeurs de l’industrie du divertissement.

À l’image de TikTok, Snapchat opte pour un événement physique avec annonce des lauréats en direct. La soirée sera animée par l’humoriste et créateur Matt Friend. Parmi les invités d’honneur figure aussi DJ Khaled, qui recevra pour l’occasion un “Lifetime Achievement Award”. Les nominations et détails supplémentaires seront dévoilés dans les prochaines semaines.