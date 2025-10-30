Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en novembre 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Squid Game : Le défi : Saison 2 – Squid Game: The Challenge: Season 2

Date : 04/11/2025

Synopsis : Nouveaux défis inédits et épreuves à haute tension inspirées de la série phénomène « Squid Game ».

Alicia, tout simplement – Just Alice

Date : 05/11/2025

Synopsis : Déchirée entre deux hommes, Alicia épouse en secret un écrivain célèbre et un ex-curé. Jusqu’où tiendra-t-elle sa double vie ?

Heweliusz – Heweliusz

Date : 05/11/2025

Synopsis : Un ferry coule en mer Baltique. Resté à quai, le capitaine exige des réponses et la justice pour les victimes et leurs proches.

Compte à rebours : Jake Paul vs. Tank Davis – Countdown: Jake vs. Tank

Date : 05/11/2025

Synopsis : Série d’avant-combat qui suit, en parallèle, les camps de Jake Paul et Gervonta « Tank » Davis : préparation physique, stratégies, jeux mentaux et coulisses de la promotion jusqu’à la nuit du choc.

Le Président foudroyé – Death by Lightning

Date : 06/11/2025

Synopsis : James Garfield, 20e président des États-Unis, et Charles Guiteau, l’homme qui l’a assassiné : récit d’une destinée brisée.

The Vince Staples Show : Saison 2 – The Vince Staples Show: Season 2

Date : 06/11/2025

Synopsis : À la mort de son oncle, star NFL, Vince entame une odyssée étrange et parfois sombre à travers sa propre vie.

Tu étais là – As You Stood By

Date : 07/11/2025

Synopsis : Pour fuir les violences conjugales, deux femmes sont prêtes à tuer… jusqu’à ce qu’une visite imprévue fasse tout vaciller.

Selling The OC : Saison 4 – Selling The OC: Season 4

Date : 12/11/2025

Synopsis : Trois nouvelles arrivantes électrisent l’agence d’Orange County entre rivalités, rumeurs et amitiés mises à l’épreuve.

Mrs Playmen – Mrs Playmen

Date : 12/11/2025

Synopsis : Rome, années 70. Trahie, une femme prend la tête d’un magazine érotique qui deviendra un symbole d’émancipation. Inspiré d’une histoire vraie.

Dynamite Kiss – Dynamite Kiss

Date : 12/11/2025

Synopsis : Quand un baiser volé devient viral, une chanteuse en pleine ascension et un réalisateur controversé se retrouvent au cœur d’un scandale mêlant romance, chantage et vengeance.

The Beast in Me – The Beast in Me

Date : 13/11/2025

Synopsis : Une autrice célèbre tombe dans le piège psychologique de son nouveau voisin, riche, puissant… et peut-être meurtrier.

Si je n’avais vu le soleil – Had I Not Seen the Sun: Part 1

Date : 13/11/2025

Synopsis : En filmant un tueur en série, une jeune réalisatrice voit ressurgir un passé de traumatismes et de premier amour brisé.

Last Samurai Standing – Last Samurai Standing

Date : 13/11/2025

Synopsis : Un jeu mortel où chaque point se gagne en tuant. Un seul survivant : qui sera le dernier samouraï ?

Delhi Crime : Saison 3 – Delhi Crime: Season 3

Date : 13/11/2025

Synopsis : L’équipe de la DCP Vartika Chaturvedi affronte une vague d’affaires sensibles dans une Delhi sous pression, entre enquête minutieuse, tensions politiques et dilemmes moraux.

Le Coup gagnant – How to Win the Lottery

Date : 14/11/2025

Synopsis : Lassé d’une vie sans relief, un homme ourdit le braquage du jackpot en direct avec une équipe tout aussi désespérée.

Le Coucou de cristal – The Crystal Cuckoo

Date : 14/11/2025

Synopsis : Après une greffe du cœur, une jeune médecin enquête sur son donneur dans une ville minée par des tragédies mystérieuses.

Envieuse : Saison 3 – Envious: Season 3

Date : 19/11/2025

Synopsis : Vicky a tout pour être heureuse. Saura-t-elle enfin en profiter… ou s’autodétruira-t-elle encore ?

Espion à l’ancienne : Saison 2 – A Man on the Inside: Season 2

Date : 20/11/2025

Synopsis : Charles infiltre une université. Suspects inattendus, indices déroutants… et une affaire qui devient personnelle.

On en mangerait… ou pas : Spécial fêtes : Saison 2 – Is It Cake? Holiday: Season 2

Date : 25/11/2025

Synopsis : Pâtissiers vedettes, trompe-l’œil de Noël et cash à la clé : saurez-vous distinguer le gâteau du vrai ?

Stranger Things 5 : Volume 1 – Stranger Things 5: Volume 1

Date : 27/11/2025

Synopsis : Automne 1987. Hawkins sous quarantaine, Onze traquée, Vecna introuvable : l’ultime bataille approche. Il faudra tout le monde. Une dernière fois.

FILMS

Les Mariées d’Adam – Groom & Two Brides

Date : 07/11/2025

Synopsis : Allergique aux sentiments, Adam se retrouve fiancé à la fille de son patron… et à son premier amour. Double vie, double péril.

Frankenstein – Frankenstein

Date : 07/11/2025

Synopsis : Guillermo del Toro réinvente le classique de Mary Shelley : l’ambition d’un scientifique et la créature qu’elle engendre.

Mango – Mango

Date : 07/11/2025

Synopsis : À Malaga, une directrice d’hôtel et sa fille renouent le lien au cœur d’un verger de manguiers.

Baramulla – Baramulla

Date : 07/11/2025

Synopsis : Enquête sur des enlèvements d’enfants : un policier affronte des forces surnaturelles et des secrets terrifiants.

Un ex pour Noël – A Merry Little Ex-Mas

Date : 12/11/2025

Synopsis : Kate et Everett veulent divorcer à l’amiable et fêter un dernier Noël ensemble… jusqu’aux nouvelles idylle(s) et vieux sentiments.

Tee Yai: Born To Be Bad – Tee Yai: Born To Be Bad

Date : 13/11/2025

Synopsis : Bangkok, années 80. Un voleur génial multiplie les braquages audacieux ; un flic jure de l’arrêter.

La Leçon de Lefter – Lefter: The Story of The Ordinarius

Date : 14/11/2025

Synopsis : Destin d’un prodige turc du football, entre préjugés, tourments et quête de grandeur. Inspiré d’une histoire vraie.

Le Fils de mille hommes – The Son of a Thousand Men

Date : 19/11/2025

Synopsis : Un pêcheur solitaire, un désir d’enfant, une lumière qui relie des âmes et des secrets enfouis.

Champagne Problems – Champagne Problems

Date : 19/11/2025

Synopsis : À Paris pour racheter une grande maison de champagne avant Noël, une cadre tombe sous le charme de l’héritier.

Nos folies – The Follies

Date : 20/11/2025

Synopsis : Six femmes liées par une amie : la « folie », qui force à réinventer sa réalité et ses choix.

Train Dreams – Train Dreams

Date : 21/11/2025

Synopsis : D’après Denis Johnson : la vie de Robert Grainier (Joel Edgerton) au temps de l’expansion ferroviaire américaine, entre beauté et brutalité.

ONE SHOT avec Ed Sheeran – ONE SHOT with Ed Sheeran

Date : 21/11/2025

Synopsis : Performances impromptues et rencontres à New York : une virée captée au plus près d’Ed Sheeran.

Vive le vol d’hiver – Jingle Bell Heist

Date : 26/11/2025

Synopsis : Londres, veille de Noël. Deux petits voleurs visent le grand magasin mythique ; une alliance fragile… et des sentiments naissants.

DOCUMENTAIRES

Marines : Au cœur du corps américain – MARINES

Date : 10/11/2025

Synopsis : Immersion auprès de la 31e MEU dans le Pacifique : entraînements draconiens, vie en mer et fraternité des jeunes Marines.

Eloá, otage en direct – Eloá the Hostage: Live on TV

Date : 12/11/2025

Synopsis : Retour sur l’une des prises d’otage les plus choquantes au Brésil : une ado enlevée par son ex.

Moi, c’est Eddie – Being Eddie

Date : 12/11/2025

Synopsis : Eddie Murphy, 50 ans de carrière : témoignages de stars et accès inédit à l’intimité d’une légende.

Selena y Los Dinos : Une affaire de famille – Selena y Los Dinos

Date : 17/11/2025

Synopsis : Archives familiales et voix des proches retracent l’ascension de Selena Quintanilla, reine de la musique tejano.

Les Secrets emportés des Carman – The Carman Family Deaths

Date : 19/11/2025

Synopsis : Un survivant secouru en mer est accusé du meurtre de deux membres de sa riche famille de Nouvelle-Angleterre.

Disparitions : La course contre la montre : Saison 2 – Missing: Dead or Alive?: Season 2

Date : 24/11/2025

Synopsis : Enquêtes glaçantes sur des disparitions nocturnes et des traces laissées derrière elles.

The Stringer : Un photographe pour l’histoire – The Stringer: The Man Who Took The Photo

Date : 28/11/2025

Synopsis : Un secret vieux de 52 ans relance l’enquête sur une photo iconique de la guerre du Vietnam.

STAND-UP

Leanne Morgan: Unspeakable Things

Date : 04/11/2025

Synopsis : Mariage au long cours, essais ratés de CBD… Leanne Morgan livre tout avec son charme sudiste.

Gerry Dee: Funny You Should Say That

Date : 18/11/2025

Synopsis : L’ex-prof canadien évoque ses années de classe, les mariages libres… et même le Père Noël, avec humour pince-sans-rire.

ÉVÉNEMENTS

Jake Paul vs. Tank Davis

Date : 08/11/2025

Synopsis : Méga-événement de boxe en direct du Kaseya Center (Miami) : Jake Paul affronte Gervonta « Tank » Davis.

POUR LES ENFANTS

Les Sneetches – Dr. Seuss’s The Sneetches

Date : 03/11/2025

Synopsis : Sur une île paradisiaque, deux jeunes Sneetches nouent une amitié improbable. Spécial musical dans l’univers du Dr Seuss.

Les Bad Guys cassent la baraque – The Bad Guys: Breaking In

Date : 06/11/2025

Synopsis : Avant les films : origine story hilarante des Bad Guys, bandits de haut vol.

Sesame Street : Volume 1 – Sesame Street: Volume 1

Date : 10/11/2025

Synopsis : « 1 rue Sésame » revisité : personnages cultes, séquences favorites et nouvelles façons de s’amuser.

L’École des licornes : Chapitre 4 – Unicorn Academy: Chapter 4

Date : 13/11/2025

Synopsis : Le solstice d’hiver déraille ; les Saphirs sauvent la fête et découvrent son véritable esprit.

Dans tes rêves – In Your Dreams

Date : 14/11/2025

Synopsis : Un frère et une sœur plongent dans leurs rêves pour demander au marchand de sable une famille parfaite.

Gabby et la maison magique : Saison 12 – Gabby’s Dollhouse: Season 12

Date : 17/11/2025

Synopsis : Café trop mignon, bébé dragon encore plus mignon : Gabby et ses amis résolvent tout avec cœur et créativité.

Jurassic World : La théorie du chaos : Saison 4 – Jurassic World: Chaos Theory: Season 4

Date : 20/11/2025

Synopsis : Les six d’Isla Nublar risquent tout pour sauver des dinosaures vulnérables… et rester en vie.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Jack Reacher — 01/11/2025

Synopsis : Ancien policier militaire, Jack Reacher est arrêté pour meurtre dans une petite ville… mais l’affaire cache une vaste conspiration.

Shrek le troisième — 01/11/2025

Synopsis : Lorsque le roi Harold tombe malade, Shrek doit trouver un héritier légitime pour échapper à son destin royal.

Sniper: G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team — 01/11/2025

Synopsis : Un groupe d’élite est envoyé à travers le monde pour neutraliser une menace terroriste globale. Action et précision sont leurs seules armes.

Shrek 2 — 01/11/2025

Synopsis : Shrek et Fiona visitent le royaume de Fort Fort Lointain pour rencontrer les parents de Fiona… qui ne s’attendaient pas à un gendre ogre.

Shrek 4 : il était une fin — 01/11/2025

Synopsis : Fatigué de sa routine, Shrek signe un pacte magique qui bouleverse sa vie et menace son bonheur avec Fiona.

Le Chat Potté — 01/11/2025

Synopsis : Le légendaire félin épéiste se lance dans une aventure épique pour laver son honneur et retrouver la magie des haricots dorés.

Jack Reacher: Never Go Back — 01/11/2025

Synopsis : De retour à la base militaire qu’il commandait autrefois, Reacher découvre un complot menaçant son ancienne collègue.

Superfly — 01/11/2025

Synopsis : Un dealer charismatique veut se retirer du milieu, mais son ultime coup va attirer la convoitise de dangereux rivaux.

S.O.S. Fantômes — 01/11/2025

Synopsis : Des scientifiques marginaux fondent une entreprise de chasse aux fantômes pour sauver New York d’une invasion surnaturelle.

Hook ou la revanche du Capitaine Crochet — 01/11/2025

Synopsis : Peter Pan, devenu adulte, doit retourner au Pays imaginaire pour sauver ses enfants kidnappés par le Capitaine Crochet.

Passengers — 01/11/2025

Synopsis : Deux passagers se réveillent 90 ans trop tôt à bord d’un vaisseau spatial et découvrent un lourd secret sur leur réveil prématuré.

L’abominable vérité — 01/11/2025

Synopsis : Une productrice de télé et un animateur macho s’affrontent sur leurs visions de l’amour dans une guerre des sexes explosive.

Les Invisibles — 01/11/2025

Synopsis : Des travailleuses sociales transforment un centre d’accueil pour femmes SDF en lieu d’espoir et de solidarité.

Shrek — 01/11/2025

Synopsis : Un ogre bourru part sauver une princesse pour récupérer son marais… sans se douter qu’il trouvera l’amour.

Les Sisters : Saison 2 — 01/11/2025

Synopsis : Wendy et Marine reviennent pour de nouvelles disputes hilarantes et aventures fraternelles pleines de tendresse.

Transformers 2 : la revanche — 04/11/2025

Synopsis : Sam découvre l’origine des Transformers tandis qu’une ancienne force Decepticon menace la Terre.

Transformers : L’Âge de l’extinction — 04/11/2025

Synopsis : Des années après la guerre entre Autobots et Decepticons, un inventeur découvre un secret qui relance le conflit.

Transformers: The Last Knight — 04/11/2025

Synopsis : Optimus Prime part en quête de ses origines tandis que la survie de l’humanité repose sur un ancien secret.

Transformers — 04/11/2025

Synopsis : L’éternel combat entre Autobots et Decepticons atteint la Terre, où un adolescent devient un allié inattendu.

Le droit de tuer ? — 05/11/2025

Synopsis : Un avocat défend un père ayant vengé le viol de sa fille, dans un procès explosif sur la justice et la morale.

La French — 05/11/2025

Synopsis : Dans les années 1970, un juge marseillais déclare la guerre à la French Connection, le plus grand réseau d’héroïne du monde.

Dora et la cité perdue — 06/11/2025

Synopsis : L’exploratrice Dora et ses amis partent à la recherche d’une cité inca mystérieuse pleine de pièges et de trésors.

Terminator Genisys — 07/11/2025

Synopsis : Kyle Reese remonte le temps pour sauver Sarah Connor, mais découvre une ligne temporelle bouleversée.

Mon ami le petit manchot — 07/11/2025

Synopsis : Une amitié touchante entre un homme solitaire et un manchot blessé change leur vie à tous deux.

CHIPS — 10/11/2025

Synopsis : Deux flics de la patrouille autoroutière californienne affrontent des trafiquants dans cette comédie d’action déjantée.

Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie — 12/11/2025

Synopsis : Lara Croft doit retrouver la mythique boîte de Pandore avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Lara Croft: Tomb Raider — 12/11/2025

Synopsis : L’aventurière Lara Croft affronte une société secrète pour retrouver un artefact aux pouvoirs temporels.

Black Snake : la légende du serpent noir — 12/11/2025

Synopsis : En Afrique, un justicier masqué combat un dictateur dans cette comédie d’action rétro et décalée.

Crazy, Stupid, Love. — 13/11/2025

Synopsis : Un quadragénaire fraîchement divorcé apprend l’art de la séduction avec un jeune dragueur sûr de lui.

Il faut sauver le soldat Ryan — 13/11/2025

Synopsis : En Normandie, un groupe de soldats part sauver un frère de guerre perdu derrière les lignes ennemies.

13 Hours — 14/11/2025

Synopsis : Des agents de sécurité américains défendent un poste diplomatique en Libye lors d’une attaque terroriste.

Golo et Ritchie — 14/11/2025

Synopsis : Comédie dramatique autour d’une amitié improbable entre deux marginaux unis par leur passion pour la musique.

Astérix et Cléopâtre — 15/11/2025

Synopsis : Astérix, Obélix et Panoramix aident un architecte égyptien à construire un palais pour Cléopâtre en un temps record.

The Rookie : Le flic de Los Angeles : Saison 6 — 15/11/2025

Synopsis : Nolan et son équipe affrontent de nouveaux défis dans une police de Los Angeles en pleine mutation.

Les Rascals — 15/11/2025

Synopsis : Chronique sociale sur une bande de jeunes dans les années 1980, en lutte contre le racisme et les dérives de l’époque.

Last Christmas — 17/11/2025

Synopsis : Une chanteuse désabusée voit sa vie transformée par une rencontre inattendue pendant les fêtes de Noël.

Non-Stop — 18/11/2025

Synopsis : En plein vol, un agent de sécurité reçoit des messages annonçant un meurtre toutes les 20 minutes s’il ne paie pas une rançon.

I.S.S. — 19/11/2025

Synopsis : À bord de la Station spatiale internationale, des tensions éclatent entre astronautes américains et russes après une crise mondiale.

C’est tout pour moi — 19/11/2025

Synopsis : L’actrice Nawell Madani raconte son parcours semé d’embûches pour réaliser son rêve de devenir humoriste.

À la Joie — 19/11/2025

Synopsis : Un drame sur le deuil, la rédemption et la capacité de l’amour à surmonter la douleur.

Thomas et ses amis : L’express de Noël — 20/11/2025

Synopsis : Thomas le petit train se met en route pour livrer les lettres de Noël à temps, dans une aventure pleine de bienveillance.

All Inclusive — 21/11/2025

Synopsis : Vacances mouvementées dans un club tout compris où se croisent couples, familles et situations rocambolesques.

La Mémoire dans la peau — 23/11/2025

Synopsis : Amnésique, Jason Bourne découvre qu’il est un tueur entraîné et traqué par son propre gouvernement.

Jason Bourne : l’héritage — 23/11/2025

Synopsis : Un nouvel agent génétiquement modifié tente de survivre après l’effondrement du programme Bourne.

La Mort dans la peau — 23/11/2025

Synopsis : Jason Bourne reprend la fuite pour découvrir qui a orchestré sa manipulation et sa trahison.

La Vengeance dans la peau — 23/11/2025

Synopsis : Ultime chapitre : Bourne remonte jusqu’à l’origine de sa transformation pour réclamer justice.

Jason Bourne — 23/11/2025

Synopsis : Revenu à la lumière, Bourne cherche à révéler la vérité sur son passé et les complots qui persistent.

Dix pour cent – Saisons 1 à 4 — 23/11/2025

Synopsis : Au cœur d’une agence d’acteurs parisienne, les agents jonglent entre crises d’ego et stars capricieuses.

Le dernier des juifs — 24/11/2025

Synopsis : Face à l’antisémitisme ambiant, Bellisha, jeune homme désabusé, redécouvre son identité et sa dignité à travers l’humour.

Le Brio — 27/11/2025

Synopsis : Une étudiante issue des banlieues se prépare à un concours d’éloquence sous la tutelle d’un professeur provocateur.