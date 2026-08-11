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Anthropic va intégrer un watermark invisible aux textes générés par son IA

3 min.
11 Août. 2026 • 15:30
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Anthropic va rendre les contenus produits par Claude plus facilement identifiables. Le spécialiste de l’IA annonce l’intégration de marqueurs invisibles et lisibles par machine dans les textes générés par ses modèles, une évolution destinée notamment à respecter les nouvelles obligations de transparence de l’Union européenne.

Un watermark qui accompagne le texte copié

Les nouveaux modèles Claude lancés dans l’Union européenne depuis le 2 août 2026 intégreront ce marquage dès leur disponibilité. Contrairement à une mention visible, le dispositif sera directement incorporé au texte sans modifier sa signification ni sa lisibilité.

Anthropic

Anthropic affirme que le watermark pourra subsister lorsque le contenu est copié-collé et même après certaines modifications. Il sera appliqué au niveau du modèle, qu’il soit utilisé depuis Claude, l’API, Claude Code, Claude Cowork ou d’autres interfaces compatibles. L’entreprise travaille également à étendre progressivement cette technologie à ses modèles plus anciens.

Pour les fichiers compatibles, Anthropic utilisera le standard ouvert C2PA, qui ajoute des informations de provenance signées numériquement. Cette évolution accompagne l’entrée en application des nouvelles règles européennes de transparence.

L’industrie de l’IA accélère sur la traçabilité

L’AI Act impose depuis le 2 août des mécanismes permettant d’identifier automatiquement certains contenus générés ou manipulés par intelligence artificielle. Plusieurs grands acteurs de l’IA, dont Google, Meta, Microsoft, OpenAI et Anthropic, se sont engagés à respecter le code européen correspondant.

La tendance dépasse largement les chatbots. Suno ajoute également un watermark à ses musiques générées par IA, tandis que la plupart des plateformes développent des outils capables de détecter les contenus synthétiques.

On note aussi qu’Anthropic annonce son watermark alors que Claude occupe une place croissante dans des produits comme Claude Code et Cowork. Le watermark ne rendra pas l’identification infaillible, notamment après des transformations importantes du texte, mais il pourrait devenir un élément central de la traçabilité des contenus générés par IA à mesure que leur présence devient toujours plus difficile à distinguer.

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