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Claude Opus 5 est disponible : l’IA d’Anthropic est proche de Fable 5

3 min.
24 Juil. 2026 • 19:43
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Anthropic positionne son nouveau modèle Claude Opus 5 comme une alternative deux fois moins chère que Fable 5, tout en revendiquant des performances quasi équivalentes sur certains benchmarks. Ce lancement intervient seulement deux mois après Opus 4.8, confirmant une cadence de sortie particulièrement soutenue.

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Claude Opus 5, la nouvelle IA performante d’Anthropic

Anthropic présente Claude Opus 5 comme un « modèle réfléchi et proactif » avec un prix de 5 dollars par million de tokens en entrée et 25 dollars par million en sortie. Sur Frontier-Bench v0.1, il double les performances de son prédécesseur Opus 4.8 pour un coût pourtant identique.

Sur CursorBench 3.2, Claude Opus 5 n’accuse qu’un retard de 0,5 % par rapport à Fable 5, la version la plus capable avec Mythos dotée de garde-fous renforcés, tout en coûtant deux fois moins cher. Cette quasi-parité de performance à prix réduit constitue l’argument central d’Anthropic pour convaincre les utilisateurs, développeurs et entreprises à basculer vers ce nouveau modèle IA plutôt que vers son grand frère plus onéreux.

Claude Opus 5 Benchmarks

Anthropic segmente clairement son offre selon les usages visés. Claude Opus 5 devient le nouveau modèle par défaut sur l’abonnement Claude Max et cible le travail de connaissance courant ainsi que les applications en biologie, tandis que Fable 5 reste réservé aux projets les plus ambitieux nécessitant une puissance maximale. Cette différenciation stratégique se retrouve dans plusieurs dimensions :

  • Performance : amélioration significative pour un coût identique à celui d’Opus 4.8
  • Sécurité : garde-fous en cybersécurité renforcés par rapport à la génération précédente
  • Alignement : Claude Opus 5 présenté comme le modèle le moins susceptible d’être détourné à des fins malveillantes
  • Usage : conçu pour un usage quotidien plus efficace que les modèles plus lourds

Les développeurs bénéficient par ailleurs de deux nouveautés côté API : la possibilité de changer d’outils en cours de conversation sans invalider le cache et un système avec des plans de secours automatiques qui redirige les requêtes classifiées vers un autre modèle en cas de besoin.

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