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États-Unis : jusqu’à 100 % de droits de douane sur les drones étrangers, DJI en première ligne

3 min.
14 Août. 2026 • 10:20
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Donald Trump durcit encore la politique américaine à l’égard des drones importés aux États-Unis. Le 47ème président américain a signé un décret instaurant des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur certains appareils jugés sensibles pour la sécurité nationale. Washington veut ainsi réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers tout en accélérant la production locale américaine.

100 % de droits de douane pour les drones les plus « sensibles »

Les drones dont la masse maximale au décollage dépasse 25 kg, ainsi que ceux équipés d’imagerie thermique seront taxés à 100 %. Ce taux concernera également leurs stations d’accueil et certains composants critiques. Les modèles plus petits et dépourvus de capacités considérées comme sensibles seront soumis à une taxe de 25 %.

Trump Decret 1

Des conditions plus favorables sont prévues pour certains partenaires : l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse, le Liechtenstein et Taïwan bénéficieront d’un taux de 15 %, contre 10 % pour le Royaume-Uni, à condition de respecter les règles d’origine imposées par Washington. Pour les secteur de l’agriculture, les métiers relatifs à l’inspection d’infrastructures ou bien encore les opérations de secours, cette politique pourrait rendre certains équipements nettement plus coûteux et accélérer le basculement vers des fournisseurs américains ou issus de pays alliés.

La pression américaine s’intensifie sur DJI

La Maison-Blanche se justifie en invoquant notamment des risques liés aux chaînes d’approvisionnement et à la cybersécurité. Un programme doit parallèlement encourager les investissements dans la fabrication locale de drones et de composants.

DJI Inspire 3 Drone

Cette offensive intervient alors que la FCC cible déjà certains drones DJI équipés de LiDAR ou d’imagerie thermique. Les autorités avaient également fermé la porte aux nouveaux drones étrangers fin 2025. Les droits de douane ont par ailleurs déjà provoqué de fortes hausses de prix sur des produits DJI.

Les principaux nouveaux tarifs entreront en vigueur 21 jours après la signature du décret.

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