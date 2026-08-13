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KultureGeek Internet Gemini 3.7 Flash : Google lance sa nouvelle IA trois semaines après la précédente
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Gemini 3.7 Flash : Google lance sa nouvelle IA trois semaines après la précédente

3 min.
13 Août. 2026 • 20:10
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Google annonce Gemini 3.7 Flash, son nouveau modèle d’intelligence artificielle qui remplace directement Gemini 3.6 Flash lancé il y a à peine trois semaines. Cette cadence effrénée tranche avec le sort de Gemini 3.5 Pro, promis lors de la conférence Google I/O 2026 en mai mais qui n’est toujours pas disponible.

Google Gemini Logo

Cette accumulation rapide de versions pour Gemini Flash n’est pas anodine. Le fait de voir plusieurs modèles se rapprocher des performances de la génération 4.0 suggère que Google évite délibérément d’exposer Gemini 3.5 Pro à une comparaison directe avec les dernières modèles d’OpenAI et d’Anthropic, préférant faire progresser sa gamme rapide et légère plutôt que son modèle phare.

Gemini 3,7 Flash progresse en programmation

Google présente Gemini 3.7 Flash comme nettement meilleur en programmation par rapport à son prédécesseur, une amélioration qui se traduit concrètement sur les tests de code automatisé. Le score sur WebDev Arena passe de 1 538 à 1 588 points entre les deux versions, une progression qui confirme les gains annoncés par l’entreprise sur les tâches de développement.

Les gains de Gemini 3.7 Flash ne se limitent pas au développement Web et touchent plusieurs catégories de tests distinctes sur les benchmarks :

  • FrontierCode 1.1 Main passe de 34,4 % à 43,6 % entre Gemini 3,6 Flash et Gemini 3.7 Flash
  • DeepSWE v1.1 bondit de 49 % à 65,3 %
  • GDP.pdf grimpe de 22 % à 34 %
  • AutomationBench passe de 17 % à 30,4 %, soit près du double du score précédent

Gemini 3.7 Flash Benchmarks

Cliquez pour agrandir

Ces progrès s’accompagnent d’une politique tarifaire agressive. Gemini 3.7 Flash coûte 0,75 dollar par million de tokens en entrée et 3,75 dollars en sortie, soit une réduction de 50 % par rapport à Gemini 3.6 Flash. C’est toutefois un positionnement qui reste plus onéreux que GPT 5.6 Luna d’OpenAI, facturé 0,20 dollar en entrée et 1,20 dollar en sortie.

Gemini 3.7 Flash est disponible via l’API, Google AI Studio, l’agent Spark et les offres Enterprise. Pour le grand public passant par la version Web ou l’application Gemini, c’est Gemini 3.6 Flash qui reste le modèle par défaut pour le moment.

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