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Gemini 3.5 Flash est disponible : Google frappe fort avec sa nouvelle IA

3 min.
19 Mai. 2026 • 21:50
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Google a présenté Gemini 3.5 Flash comme son nouveau modèle d’intelligence artificielle par défaut, avec une promesse très claire : offrir un niveau de performance proche des grands modèles tout en allant beaucoup plus vite. La firme affirme qu’il dépasse Gemini 3.1 Pro sur plusieurs tâches agentiques et de programmation, tout en restant moins coûteux que les modèles Pro actuels.

Google Gemini Logo

Gemini 3.5 Flash n’a pas vocation à battre Gemini 3.5 Pro (qui sortira le mois prochain) sur les tâches de raisonnement ou de compréhension de contextes très longs, mais Google explique avoir nettement réduit l’écart entre les deux familles. Sur les benchmarks (ci-dessous), le modèle atteint 76,2 % sur Terminal-Bench 2.1, 83,6 % sur MCP Atlas et 84,2 % sur CharXiv Reasoning, avec une vitesse de sortie que Google dit quatre fois supérieure à celle d’autres modèles de pointe.

Gemini 3.5 Flash Benchmarks

Google veut surtout en faire un modèle utile pour les tâches longues et concrètes. L’entreprise le présente comme capable d’exécuter sous supervision des flux de travail à plusieurs étapes et des tâches de code complexes, au point que certains partenaires, notamment dans la banque et la fintech, l’utilisent déjà pour automatiser des processus qui prenaient auparavant plusieurs semaines.

C’est désormais la base de l’écosystème Gemini

Google dit en parallèle avoir renforcé les garde-fous cyber et CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire) de Gemini 3.5 afin de limiter à la fois les contenus dangereux et les refus injustifiés sur des requêtes sans risque.

Gemini 3.5 Flash est déjà disponible de manière générale dans Google Antigravity, l’API de Gemini via Google AI Studio et Android Studio, Gemini Enterprise Agent Platform, Gemini Enterprise, ainsi que dans l’application Gemini et le Mode IA dans le moteur de recherche de Google (sauf en France). Aussi, Gemini Spark, l’agent personnel IA que Google commence aussi à déployer, repose lui aussi sur ce modèle.

Google n’a pas encore donné de prix pour les offres payantes. Gemini 3.5 Pro, lui, est attendu le mois prochain.

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