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Google tease Android Halo, une fonctionnalité pour Android 17

2 min.
19 Mai. 2026 • 22:06
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Google a montré à sa conférence Google I/O une fonction encore mystérieuse qui a pour nom « Android Halo » et qui semble être un moyen de rendre visible le statut d’un agent grâce à une indication discrète en haut de l’écran. Google n’entre pas encore dans les détails, mais la direction générale paraît claire : afficher ce que font les agents IA sans obliger l’utilisateur à rouvrir sans cesse une application ou un espace dédié.

Android Halo

C’est quoi Android Halo ?

Le lien avec Gemini Spark va dans ce sens. Si Spark doit gérer des tâches en arrière-plan, Android Halo pourrait servir d’interface minimale pour signaler qu’un agent IA travaille encore, progresse ou attend peut-être une action. Pour l’instant, il est impossible de dire si l’idée va plus loin qu’un simple retour visuel sur des tâches déjà lancées.

Google laisse aussi beaucoup de place à l’interprétation sur la forme exacte de cette nouveauté. Le mot « Halo » fait naturellement penser à un anneau lumineux, ce qui peut faire imaginer un effet autour de la caméra avant, mais rien n’indique à ce stade que ce soit réellement le choix retenu. La seule piste montrée dans la vidéo qui fait office de teaser est un cercle lumineux qui se transforme en étincelle Gemini dans l’angle supérieur gauche de la barre d’état d’un smartphone Pixel.

Une autre vision reste possible : Android Halo pourrait aussi servir de prolongement à Pixel Glow, la fonction attendue sur les futurs Pixel 11. Là encore, Google ne confirme rien, ce qui laisse penser que l’entreprise préfère pour l’instant installer l’idée d’une présence visuelle des agents avant d’en révéler la mise en œuvre concrète.

Google indique simplement que la fonction arrivera dans Android 17, avec davantage d’informations plus tard cette année.

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