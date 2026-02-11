Google annonce Android 17 avec sa bêta, voici les nouveautés

Après un teasing il y a quelques heures, Google annonce Android 17. La bêta, qui devait être disponible aujourd’hui mais qui arrivera finalement un peu plus tard, donne le coup d’envoi d’un cycle qui vise la stabilité dès mars 2026. La version finale devrait arriver en juin.

Les nouveautés d’Android 17

Voici les nouveautés et changements que l’on retrouve avec la bêta 1 d’Android 17 :

Expérience utilisateur

Adaptabilité forcée sur les grands écrans : interdiction pour les développeurs de verrouiller l’orientation ou le ratio des applications ciblant Android 17 (SDK 37) sur les appareils de plus de 600 dp (tablettes, smartphones pliables ouverts et environnements fenêtrés).

interdiction pour les développeurs de verrouiller l’orientation ou le ratio des applications ciblant Android 17 (SDK 37) sur les appareils de plus de 600 dp (tablettes, smartphones pliables ouverts et environnements fenêtrés). Multitâche fenêtré : obligation pour les développeurs de supporter correctement le redimensionnement des fenêtres.

Photo et Vidéo

Transitions fluides (API Pro) : nouvelles API pour la caméra permettant de changer de mode (photo à vidéo par exemple) sans redémarrer la session, éliminant les micro-gels et délais.

nouvelles API pour la caméra permettant de changer de mode (photo à vidéo par exemple) sans redémarrer la session, éliminant les micro-gels et délais. Accès métadonnées multi-capteurs : les applications peuvent désormais accéder aux données de tous les capteurs physiques actifs simultanément, pas uniquement le principal, pour mieux gérer les bascules d’objectifs et le zoom.

les applications peuvent désormais accéder aux données de tous les capteurs physiques actifs simultanément, pas uniquement le principal, pour mieux gérer les bascules d’objectifs et le zoom. Support VVC (H.266) : prise en charge native du codec Versatile Video Coding (VVC) pour une meilleure qualité vidéo à taille de fichier réduite (si le support matériel est présent).

Audio et Connectivité

Normalisation du volume : nouveaux contrôles audio pour harmoniser le niveau sonore entre les différentes applications.

nouveaux contrôles audio pour harmoniser le niveau sonore entre les différentes applications. Wi-Fi Ranging amélioré : meilleure détection de proximité avec des mesures de distance plus précises pour les appareils environnants.

meilleure détection de proximité avec des mesures de distance plus précises pour les appareils environnants. Appels VoIP : meilleure intégration des appels d’applications tierces (comme WhatsApp) directement dans le système de numérotation natif d’Android.

Santé et Accessoires

Nouveaux profils d’appareils : ajout des profils « Appareils médicaux» et « Traqueurs d’activité physique » pour simplifier la configuration via une permission unique et groupée.

Performances et réalité étendue (XR)

Mode d’engagement XR : nouvelle gestion des interactions pour la réalité étendue permettant aux applications de réagir plus intelligemment aux changements d’état de l’écran.

nouvelle gestion des interactions pour la réalité étendue permettant aux applications de réagir plus intelligemment aux changements d’état de l’écran. Gestion des ressources : optimisations générales pour accélérer les interactions et mieux gérer les ressources système.

Comme dit précédemment, la première bêta d’Android 17 aurait dû être disponible dès maintenant pour les Pixel (Pixel 6 et plus récents). Mais pour une raison inconnue, Google a annulé la sortie à la dernière minute. Le groupe parle maintenant d’une sortie pour bientôt, sans être plus précis.