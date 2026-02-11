Google annonce Android 17 avec sa bêta, voici les nouveautés

Après un teasing il y a quelques heures, Google annonce Android 17. La bêta, qui devait être disponible aujourd’hui mais qui arrivera finalement un peu plus tard, donne le coup d’envoi d’un cycle qui vise la stabilité dès mars 2026. La version finale devrait arriver en juin.
Voici les nouveautés et changements que l’on retrouve avec la bêta 1 d’Android 17 :
Comme dit précédemment, la première bêta d’Android 17 aurait dû être disponible dès maintenant pour les Pixel (Pixel 6 et plus récents). Mais pour une raison inconnue, Google a annulé la sortie à la dernière minute. Le groupe parle maintenant d’une sortie pour bientôt, sans être plus précis.
