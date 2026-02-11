TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Android 17 arrive bientôt avec une bêta, annonce Google
Smartphones

Android 17 arrive bientôt avec une bêta, annonce Google

2 min.
11 Fév. 2026 • 14:10
0

Google fait savoir qu’Android 17 arrivera bientôt et qu’une version bêta sera disponible au téléchargement pour les testeurs. Cela intervient juste après la société a proposé la bêta 2.1 d’Android 16 QPR3.

Logo Android

Android 17 est en approche

Dans son annonce, Google indique :

Android 17 bêta 1 sera bientôt disponible. Elle s’appuie sur la plateforme Android 16 QPR et inclut les derniers correctifs de bugs, ainsi que des améliorations en matière de stabilité et de performances. Si vous ne prenez aucune mesure et restez inscrit au programme bêta, vous recevrez automatiquement Android 17 bêta 1.

Un élément intéressant est que Google propose normalement des developer previews puis nous avons le droit aux bêtas. Officiellement, les developer previews concernent, comme le nom l’indique, les développeurs, là où les bêtas sont davantage mises en avant pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau système d’exploitation. Mais ici, Google parle directement d’une bêta 1.

Il n’y a pas encore une date précise pour la première bêta, Google se contentant de parler d’une sortie pour bientôt. Et quelle sera la date de sortie de la version finale pour l’ensemble des utilisateurs ? Là encore, Google ne donne pas encore un moment précis. Mais une arrivée en juin en probable, sachant qu’Android 16 a fait ses débuts le 10 juin l’an dernier. Cela a d’abord concerné les Pixel avant d’apparaître sur les smartphones de différents constructeurs, dont Samsung.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 février

11 Fév. 2026 • 16:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

ecovacs 2026

ECOVACS présente sa gamme de robots 2026 : tondeuses GOAT, aspirateurs DEEBOT, lave-vitres WINBOT et un robot piscine ULTRAMARINE

11 Fév. 2026 • 16:30
0 Matériel

ECOVACS Robotics a profité d’un événement organisé le 10 février 2026 à la Fundació Joan...

Mistral AI Logo

Le français Mistral AI investit 1,2 milliard d’euros pour des data centers IA en Suède

11 Fév. 2026 • 15:52
0 Internet

Mistral AI va investir 1,2 milliard d’euros en Suède pour construire des data centers spécialisés en intelligence...

Robert-Playter CEO Boston Dynamics

Boston Dynamics : le CEO Robert Playter quitte ses fonctions après 30 ans dans la robotique

11 Fév. 2026 • 12:40
0 Business

Boston Dynamics, figure emblématique de la robotique mondiale, entame une nouvelle phase de son histoire. Robert Playter, directeur...

Kateřina Mrázková Daniel Mrazek

JO 2026 : des patineurs tchèques dansent sur une musique générée par IA… et déclenchent la polémique

11 Fév. 2026 • 11:15
0 Logiciels

Lors de leur première apparition aux Jeux olympiques, les danseurs sur glace tchèques Kateřina Mrázková et Daniel...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prépare officiellement la suite de « F1 : Le Film », son plus grand succès au cinéma

Apple prépare officiellement la suite de « F1 : Le Film », son plus grand succès au cinéma

11 Feb. 2026 • 16:38

image de l'article Apple rachète Kuzu, une société de base de données

Apple rachète Kuzu, une société de base de données

11 Feb. 2026 • 15:36

image de l'article iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 serait compatible avec la 5G par satellite

iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 serait compatible avec la 5G par satellite

11 Feb. 2026 • 14:05

image de l'article Apple Watch : un nouveau défi Activité pour la Saint-Valentin à l’occasion du Mois du Cœur

Apple Watch : un nouveau défi Activité pour la Saint-Valentin à l’occasion du Mois du Cœur

11 Feb. 2026 • 12:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site