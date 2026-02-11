Android 17 arrive bientôt avec une bêta, annonce Google

Google fait savoir qu’Android 17 arrivera bientôt et qu’une version bêta sera disponible au téléchargement pour les testeurs. Cela intervient juste après la société a proposé la bêta 2.1 d’Android 16 QPR3.
Dans son annonce, Google indique :
Android 17 bêta 1 sera bientôt disponible. Elle s’appuie sur la plateforme Android 16 QPR et inclut les derniers correctifs de bugs, ainsi que des améliorations en matière de stabilité et de performances. Si vous ne prenez aucune mesure et restez inscrit au programme bêta, vous recevrez automatiquement Android 17 bêta 1.
Un élément intéressant est que Google propose normalement des developer previews puis nous avons le droit aux bêtas. Officiellement, les developer previews concernent, comme le nom l’indique, les développeurs, là où les bêtas sont davantage mises en avant pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau système d’exploitation. Mais ici, Google parle directement d’une bêta 1.
Il n’y a pas encore une date précise pour la première bêta, Google se contentant de parler d’une sortie pour bientôt. Et quelle sera la date de sortie de la version finale pour l’ensemble des utilisateurs ? Là encore, Google ne donne pas encore un moment précis. Mais une arrivée en juin en probable, sachant qu’Android 16 a fait ses débuts le 10 juin l’an dernier. Cela a d’abord concerné les Pixel avant d’apparaître sur les smartphones de différents constructeurs, dont Samsung.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
ECOVACS Robotics a profité d’un événement organisé le 10 février 2026 à la Fundació Joan...
Mistral AI va investir 1,2 milliard d’euros en Suède pour construire des data centers spécialisés en intelligence...
Boston Dynamics, figure emblématique de la robotique mondiale, entame une nouvelle phase de son histoire. Robert Playter, directeur...
Lors de leur première apparition aux Jeux olympiques, les danseurs sur glace tchèques Kateřina Mrázková et Daniel...
11 Feb. 2026 • 16:38
11 Feb. 2026 • 15:36
11 Feb. 2026 • 14:05