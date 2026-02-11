Android 17 arrive bientôt avec une bêta, annonce Google

Google fait savoir qu’Android 17 arrivera bientôt et qu’une version bêta sera disponible au téléchargement pour les testeurs. Cela intervient juste après la société a proposé la bêta 2.1 d’Android 16 QPR3.

Android 17 est en approche

Dans son annonce, Google indique :

Android 17 bêta 1 sera bientôt disponible. Elle s’appuie sur la plateforme Android 16 QPR et inclut les derniers correctifs de bugs, ainsi que des améliorations en matière de stabilité et de performances. Si vous ne prenez aucune mesure et restez inscrit au programme bêta, vous recevrez automatiquement Android 17 bêta 1.

Un élément intéressant est que Google propose normalement des developer previews puis nous avons le droit aux bêtas. Officiellement, les developer previews concernent, comme le nom l’indique, les développeurs, là où les bêtas sont davantage mises en avant pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau système d’exploitation. Mais ici, Google parle directement d’une bêta 1.

Il n’y a pas encore une date précise pour la première bêta, Google se contentant de parler d’une sortie pour bientôt. Et quelle sera la date de sortie de la version finale pour l’ensemble des utilisateurs ? Là encore, Google ne donne pas encore un moment précis. Mais une arrivée en juin en probable, sachant qu’Android 16 a fait ses débuts le 10 juin l’an dernier. Cela a d’abord concerné les Pixel avant d’apparaître sur les smartphones de différents constructeurs, dont Samsung.