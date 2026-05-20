Sony dévoile 1000X The ColleXion, son nouveau casque premium

Sony dévoile le 1000X The ColleXion, un nouveau casque audio haut de gamme qui accompagne les 10 ans de la série 1000X. Avec ce modèle, la marque ne cherche pas seulement à prolonger sa recette sur le son et la réduction de bruit : elle met aussi beaucoup plus en avant le design, les matériaux et le confort.

Le casque s’inscrit dans une gamme déjà très installée chez Sony depuis le MDR-1000X lancé en 2016. Mais ici, le discours change légèrement : le 1000X The ColleXion se présente comme une version plus raffinée de la famille 1000X, pensée pour pousser plus loin l’aspect premium de la ligne.

Le 1000X The ColleXion mise sur la finition et le son

Le casque repose sur un arceau en métal avec une texture sablée mate, complété par des finitions brillantes polies à la main. Sony précise que chaque pièce est travaillée individuellement, avec l’idée d’obtenir un rendu plus luxueux sans casser l’identité sobre de la gamme.

Le reste du produit utilise un simili cuir ultra-souple issu de deux années de recherche. Sony cite aussi des boutons métalliques intégrés, des ouvertures discrètes pour les micros, de généreuses oreillettes et un arceau élargi pour mieux répartir la pression pendant les longues sessions d’écoute. Deux coloris sont prévus au lancement : platine et noir.

Sony équipe le 1000X The ColleXion d’un haut-parleur sur mesure avec bord souple et dôme haute rigidité, conçu à partir d’un composite de carbone unidirectionnel. La promesse avancée est celle d’une séparation plus nette des voix et des instruments.

La marque ajoute un réglage sonore affiné avec des ingénieurs de mastering primés aux Grammy Awards. Sony met en avant un rendu plus équilibré, avec des voix qui se distinguent mieux et une dynamique plus nuancée pour mieux transmettre l’intention des artistes.

Les fonctions audio avancées sont au rendez-vous

Le 1000X The ColleXion devient aussi, selon Sony, le premier casque à intégrer le DSEE Ultimate avec Edge-AI pour améliorer en temps réel les fichiers musicaux compressés. Le 360 Reality Audio Upmix évolue également avec trois modes dédiés à la musique, au cinéma et au jeu vidéo, accessibles depuis le casque ou l’application Sound Connect.

Pour la réduction de bruit, Sony reprend les bases du WH-1000XM6 avec 12 micros et l’Adaptive NC Optimizer. La marque promet aussi une bonne qualité d’appel, une utilisation intuitive, une connectivité fluide et jusqu’à 24 heures d’autonomie.

Sony ajoute une dimension plus inclusive à ce modèle avec un étui de transport en forme de sac à fermeture magnétique, des repères L/R plus clairs, des boutons tactiles et des guides QR annoncés comme plus accessibles. L’idée est de rendre le casque plus simple à manipuler, notamment pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite des mains.

Le casque 1000X The ColleXion sera commercialisé à partir de mai en platine et noir. Son prix est de 630 euros. À noter que le WH-1000XM6 a le droit à un nouveau coloris qui a pour nom « Grès ».