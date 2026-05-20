Gravitation : la théorie de Newton confirmée à l’échelle de l’univers ; quid de la matière noire ?

La gravité vient de réussir l’un de ses « tests » les plus monumentaux. Une équipe internationale menée par Patricio Gallardo, cosmologiste à l’Université de Pennsylvanie, a analysé le mouvement d’environ 686 000 galaxies situées à plusieurs milliards d’années-lumière. Résultat : même à l’échelle gigantesque des amas galactiques, les lois formulées par Newton puis intégrées à la relativité générale d’Einstein restent remarquablement solides. Trop solides ?

Un test cosmique pour départager deux grandes hypothèses

Depuis des décennies, les astronomes observent une anomalie majeure : les galaxies tournent trop vite par rapport à la quantité de matière visible qu’elles contiennent. Les amas de galaxies restent également liés alors que leur masse observable ne devrait pas suffire. Deux explications dominent : soit l’Univers contient une matière invisible, appelée matière noire, soit la gravité ne fonctionne pas exactement comme prévu aux très grandes distances.

Pour trancher, les chercheurs ont utilisé l’effet Sunyaev-Zeldovich cinématique. Lorsque la lumière fossile du Big Bang traverse les gaz chauds d’amas de galaxies en mouvement, elle subit une infime modification. En mesurant ce signal, l’équipe a pu estimer la vitesse à laquelle ces structures s’attirent mutuellement.

Newton résiste à l’échelle de l’Univers

Une mauvaise nouvelle pour les théories de gravité modifiée

Et donc, les données récupérées montrent que la force gravitationnelle décroît presque exactement selon la loi de l’inverse du carré de la distance. Patricio Gallardo souligne : « Il est remarquable que la loi de l’inverse des carrés, proposée par Newton au XVIIe siècle puis intégrée à la relativité générale d’Einstein, soit toujours d’actualité au XXIe siècle. »

Ce résultat fragilise les modèles qui tentent d’expliquer les anomalies cosmiques en modifiant la gravité, comme certaines variantes de MOND. Ils ne révèlent pas directement la matière noire, mais rendent son existence plus difficile à contourner.

Le problème devient donc plus profond : si la gravité n’est pas « cassée » à l’échelle des galaxies, alors cela signifie que quelque chose d’immense échappe encore à la compréhension de la science moderne. L’Univers semble bel et bien rempli d’une matière que nous ne voyons pas, mais qui façonne silencieusement la danse des galaxies.