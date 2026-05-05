TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Rachat de Twitter : Elon Musk accepte de payer 1,5 million de dollars au régulateur américain
Business Tech

Rachat de Twitter : Elon Musk accepte de payer 1,5 million de dollars au régulateur américain

3 min.
5 Mai. 2026 • 14:10
0

Elon Musk a accepté de régler son litige avec la SEC, le gendarme boursier américain, en versant 1,5 million de dollars dans le dossier portant sur la déclaration tardive de sa montée au capital de Twitter. Le montant paraît limité, mais le régulateur estime que ce retard lui aurait permis d’économiser au moins 150 millions de dollars lors de ses achats d’actions.

Elon Musk Twitter

Une mauvaise gestion par Elon Musk

L’accord n’est pas encore totalement finalisé. Le trust utilisé pour ces acquisitions se dit prêt à payer sans admettre ni contester les accusations et la SEC abandonnerait les poursuites si la juge Sparkle Sooknanan valide cette proposition.

Au début de 2022, Elon Musk a commencé à acheter des actions Twitter via son trust et a franchi le seuil de 5 % à la mi-mars. Ce dépassement l’obligeait à informer la SEC dans un délai de dix jours, mais la déclaration n’est intervenue qu’au début d’avril avec 11 jours de retard.

C’est sur cette base que la SEC l’avait assigné en janvier 2025 devant un tribunal fédéral de Washington. Pour le régulateur, ce décalage de communication a laissé à Elon Musk le temps d’acheter d’autres titres à un prix plus favorable avant que le marché ne soit pleinement informé.

La défense, elle, cherche à limiter la portée du règlement. Son avocat Alex Spiro insiste sur le fait que l’amende vise le trust, pas Elon Musk lui-même, et soutient que l’entrepreneur « n’a rien fait de mal ».

Cette affaire ne résume pas à elle seule les ennuis judiciaires d’Elon Musk liés à Twitter, devenu depuis X. À la fin de mars, un jury californien l’a reconnu responsable d’avoir trompé des actionnaires lors du rachat du réseau social en 2022.

Elon Musk a déjà annoncé son intention de faire appel dans ce second dossier. L’enjeu financier y est d’une tout autre ampleur, puisque les avocats des plaignants évaluent les dommages à 2,6 milliards de dollars.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Elon Musk Internet

Rachat de Twitter : Elon Musk jugé responsable d’avoir trompé des actionnaires

Elon Musk Internet

Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter

X Twitter Logo Internet

Panne mondiale sur X : le réseau social d’Elon Musk de nouveau fortement perturbé

Elon Musk pas content Internet

Algorithmes de X : Elon Musk convoqué par la justice française ce lundi 20 avril

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Forza Horizon 6 Voitures

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2026

5 Mai. 2026 • 15:43
0 Jeux vidéo

Microsoft lève le voile sur les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en mai 2026. Il y a 14 titres, soit trois de moins qu’en...

Odyssée

L’Odyssée : première bande-annonce spectaculaire pour le film de Nolan

5 Mai. 2026 • 13:15
0 Geekeries

Universal a enfin publié la première bande-annonce de L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan. Attendu en France le 15...

x-59-nasa

X-59 : l’avion supersonique silencieux de la NASA multiplie les manœuvres au-dessus du désert de Mojave (vidéo)

5 Mai. 2026 • 12:05
0 Science

Le X-59 de la NASA poursuit sa montée en puissance. L’avion expérimental conçu avec Lockheed Martin a réalisé une...

tesla fsd 10 milliards

Tesla FSD dépasse les 10 milliards de miles : pourquoi la conduite autonome reste encore hors de portée

5 Mai. 2026 • 11:08
0 Matériel

Tesla vient de franchir un cap spectaculaire avec son logiciel Full Self-Driving, désormais crédité de plus de 10 milliards de miles...

Familiar-robot

Familiar : le fondateur d’iRobot veut installer un compagnon IA dans les foyers

5 Mai. 2026 • 10:35
1 Science

Après avoir popularisé le robot aspirateur avec Roomba, Colin Angle s’est lancé un nouveau défi. Son entreprise Familiar...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone du 20e anniversaire : Apple testerait des boutons haptiques intégrés aux bords incurvés

iPhone du 20e anniversaire : Apple testerait des boutons haptiques intégrés aux bords incurvés

5 May. 2026 • 13:05

image de l'article PCS ajoute Apple Pay à ses cartes prépayées Absolut

PCS ajoute Apple Pay à ses cartes prépayées Absolut

5 May. 2026 • 11:46

image de l'article Epic contre Apple : Apple demande à la Cour Suprême de suspendre la décision de justice

Epic contre Apple : Apple demande à la Cour Suprême de suspendre la décision de justice

5 May. 2026 • 11:15

image de l'article Apple Silicon : Apple envisage les options Intel et Samsung pour réduire sa dépendance à TSMC

Apple Silicon : Apple envisage les options Intel et Samsung pour réduire sa dépendance à TSMC

5 May. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site