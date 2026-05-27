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Box-Office : Obsession, film d’horreur déjà culte, réalise l’exploit de progresser lors de son second week-end

2 min.
27 Mai. 2026 • 11:45
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Obsession est en train de devenir le phénomène horrifique de 2026 (et au delà…). Alors que la plupart des films chutent après leur lancement, le long-métrage de Curry Barker a fait l’inverse : après environ 17,2 millions de dollars lors de son premier week-end nord-américain, le métrage a grimpé à près de 24 millions de dollars le week-end suivant, se plaçant à la seconde place du box-office derrière The Mandalorian & Grogu. Au global, Obsession frôle désormais les 85 millions de dollars de recettes dans le monde.

Un exploit rarissime pour un film en salles

Dans l’industrie, même une baisse limitée à 30 % est souvent considérée comme une bonne performance. Voir un film progresser en deuxième semaine relève donc de l’exception, surtout pour une production horrifique à très petit budget. Sur le long week-end de Memorial Day, Obsession aurait même dépassé les 30 millions de dollars aux États-Unis, porté par un bouche-à-oreille massivement positif.

Le film raconte l’histoire de Bear, un romantique maladroit qui nourrit des sentiments profonds pour Nikki, son amie d’enfance et collègue. Lorsqu’un vœu surnaturel semble lui offrir une chance de conquérir son cœur, la situation bascule peu à peu vers une obsession dangereuse… aux conséquences horrifiques.

Le bouche-à-oreille comme moteur principal

Un budget minuscule, un impact énorme

Réalisé pour un budget minuscule d’environ 750 000 dollars (hors marketing), Obsession a été acquis par Focus Features et Blumhouse après avoir créé l’événement dans différents festivals. Le film bénéficie d’excellentes critiques, avec des scores très élevés sur Rotten Tomatoes, et d’un très rare A- CinemaScore pour le genre horrifique.

Cette performance confirme aussi l’émergence de Curry Barker, déjà remarqué avec le court-métrage Milk & Serial (produit pour quelques centaines de dollars et devenu viral sur YouTube). Avec Obsession, le jeune réalisateur prouve qu’un concept fort et une mise en scène ciselée peuvent transformer un « petit » film en un véritable phénomène culturel.

Dans un box-office dominé par les franchises, Obsession rappelle qu’un film original à petit budget peut encore créer la sensation.

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