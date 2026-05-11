TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Forza Horizon 6 fuite avant sa sortie : le jeu Xbox est déjà disponible en ligne sur PC !
Jeux vidéo

Forza Horizon 6 fuite avant sa sortie : le jeu Xbox est déjà disponible en ligne sur PC !

3 min.
11 Mai. 2026 • 15:24
0

C’est LA boulette, et à un bien mauvais timing pour Microsoft et Playground Games. À une semaine de son lancement officiel, Forza Horizon 6 a fuité sur Internet dans sa version PC. Le jeu de course, attendu le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, aurait été récupéré à partir d’un préchargement Steam publié sans aucun chiffrement !

Une fuite massive avant l’accès anticipé

Selon plusieurs signalements, des utilisateurs de Steam auraient pu accéder aux fichiers complets du jeu avant l’heure. L’ensemble représenterait environ 150 à 155 Go de données, rapidement partagé sur des sites de téléchargement non officiels. Des versions piratées seraient déjà jouables hors ligne, malgré la dimension très connectée de la série Forza Horizon. Les torts semblent assez partagés entre Xbox et Steam, le studio ayant lâché une version du jeu non protégée tandis que Steam s’est montré très peu réactif pour retirer les fichiers incriminés (et n’a rien contrôlé avant publication, contrairement aux pratiques d’un Apple par exemple).

Forza Horizon 6 Japon

La situation est d’autant plus délicate que l’accès anticipé officiel devait débuter le 15 mai pour les joueurs ayant acheté l’édition Premium ou le pack d’amélioration associé, facturé à un peu plus de 100 euros. Ceux qui avaient payé pour jouer quelques jours plus tôt risquent donc de voir cette exclusivité perdre une partie de son intérêt, même s’il faut noter que Microsoft a déjà pris des mesures de rétorsion contre les utilisateurs de cette version du jeu : Xbox scanne actuellement les accès aux serveurs de Forza 6 et les contrevenants risquent un bannissement de leur compte Xbox PC jusqu’en l’an 9999 ! Le gain de cet accès « trop » anticipé semble donc plutôt maigre eu égard aux risques encourus (surtout à quelques jours à peine de la sortie officielle du jeu).

Le Japon comme nouveau terrain de jeu

Une vitrine importante pour Xbox

Pour rappel, Forza Horizon 6 transporte la série au Japon, avec comme décors le mont Fuji, des cerisiers en fleurs, des routes de montagne et une ville de tokyo impressionnante de réalisme. Playground Games met aussi en avant la culture japonaise, des voitures à la musique en passant par la mode et des scènes urbaines tout à fait « typiques ».

Cette fuite intervient dans une période sensible pour Xbox, déjà confronté à la forte baisse de ses ventes de consoles (il n’est pas le seul), à la hausse des prix (idem) et aux critiques autour du Game Pass Ultimate (dont le prix a été baissé sur décision d’Asha Sharma).  Microsoft compte forcément sur Forza Horizon 6 pour offrir une vitrine technique et populaire à son écosystème, mais il reste à savoir si cette fuite pèsera réellement sur le lancement commercial (sachant, encore une fois, que les utilisateurs de cette version « fuitée » risquent un bannissement à vie de leur compte Xbox PC).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Forza Horizon 6 Jeux vidéo

Forza Horizon 6 : le roi du jeu de course-arcade débarquera bien au Japon en 2026

High on Life 2 Jeux vidéo

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

Routine Jeux vidéo

ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Game Pass Discord Nitro

Le Xbox Game Pass Starter Edition est maintenant offert avec Discord Nitro

11 Mai. 2026 • 16:21
0 Jeux vidéo

Discord cherche à donner une nouvelle dimension à son abonnement Nitro avec le lancement des Nitro Rewards (récompenses Nitro), ce...

Intelligence artificielle

L’Europe va interdire la génération de fausses images sexuelles par IA

11 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

Les États membres et le Parlement européen ont trouvé un accord pour interdire aux outils d’intelligence artificielle de...

Matrix 4 Resurrections

Matrix Resurrections : Warner Bros. obtient 57 millions de dollars après son conflit avec Village Roadshow

11 Mai. 2026 • 12:40
0 Business

Le long feuilleton judiciaire autour de Matrix Resurrections touche à sa fin. Village Roadshow, coproducteur historique de plusieurs grands films...

2001 ODE 1

Anthropic accuse les récits d’IA « maléfiques » d’avoir influencé son modèle Claude

11 Mai. 2026 • 11:15
0 Science

Anthropic apporte une nouvelle explication à l’un des épisodes les plus troublants de ses tests de sécurité....

Zendure PowerHub

Le Zendure PowerHub est disponible à la vente : un hub énergétique pour coordonner solaire, batteries et usages domestiques

11 Mai. 2026 • 10:57
0 Energie

Zendure complète sa gamme SolarFlow Mix avec PowerHub, une unité de contrôle destinée à centraliser la gestion de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

11 May. 2026 • 15:53

image de l'article Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

11 May. 2026 • 14:58

image de l'article Apple Watch : Apple cible les étudiants pour renforcer son écosystème face aux marques locales

Apple Watch : Apple cible les étudiants pour renforcer son écosystème face aux marques locales

11 May. 2026 • 13:20

image de l'article AAPL : Wedbush relève son objectif de cours à 400 dollars !

AAPL : Wedbush relève son objectif de cours à 400 dollars !

11 May. 2026 • 12:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site