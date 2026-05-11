Forza Horizon 6 fuite avant sa sortie : le jeu Xbox est déjà disponible en ligne sur PC !

C’est LA boulette, et à un bien mauvais timing pour Microsoft et Playground Games. À une semaine de son lancement officiel, Forza Horizon 6 a fuité sur Internet dans sa version PC. Le jeu de course, attendu le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, aurait été récupéré à partir d’un préchargement Steam publié sans aucun chiffrement !

Une fuite massive avant l’accès anticipé

Selon plusieurs signalements, des utilisateurs de Steam auraient pu accéder aux fichiers complets du jeu avant l’heure. L’ensemble représenterait environ 150 à 155 Go de données, rapidement partagé sur des sites de téléchargement non officiels. Des versions piratées seraient déjà jouables hors ligne, malgré la dimension très connectée de la série Forza Horizon. Les torts semblent assez partagés entre Xbox et Steam, le studio ayant lâché une version du jeu non protégée tandis que Steam s’est montré très peu réactif pour retirer les fichiers incriminés (et n’a rien contrôlé avant publication, contrairement aux pratiques d’un Apple par exemple).

La situation est d’autant plus délicate que l’accès anticipé officiel devait débuter le 15 mai pour les joueurs ayant acheté l’édition Premium ou le pack d’amélioration associé, facturé à un peu plus de 100 euros. Ceux qui avaient payé pour jouer quelques jours plus tôt risquent donc de voir cette exclusivité perdre une partie de son intérêt, même s’il faut noter que Microsoft a déjà pris des mesures de rétorsion contre les utilisateurs de cette version du jeu : Xbox scanne actuellement les accès aux serveurs de Forza 6 et les contrevenants risquent un bannissement de leur compte Xbox PC jusqu’en l’an 9999 ! Le gain de cet accès « trop » anticipé semble donc plutôt maigre eu égard aux risques encourus (surtout à quelques jours à peine de la sortie officielle du jeu).

Le Japon comme nouveau terrain de jeu

Une vitrine importante pour Xbox

Pour rappel, Forza Horizon 6 transporte la série au Japon, avec comme décors le mont Fuji, des cerisiers en fleurs, des routes de montagne et une ville de tokyo impressionnante de réalisme. Playground Games met aussi en avant la culture japonaise, des voitures à la musique en passant par la mode et des scènes urbaines tout à fait « typiques ».

Cette fuite intervient dans une période sensible pour Xbox, déjà confronté à la forte baisse de ses ventes de consoles (il n’est pas le seul), à la hausse des prix (idem) et aux critiques autour du Game Pass Ultimate (dont le prix a été baissé sur décision d’Asha Sharma). Microsoft compte forcément sur Forza Horizon 6 pour offrir une vitrine technique et populaire à son écosystème, mais il reste à savoir si cette fuite pèsera réellement sur le lancement commercial (sachant, encore une fois, que les utilisateurs de cette version « fuitée » risquent un bannissement à vie de leur compte Xbox PC).