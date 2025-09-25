TENDANCES
Jeux vidéo

Forza Horizon 6 : le roi du jeu de course-arcade débarquera bien au Japon en 2026

25 Sep. 2025 • 15:49
0

Playground Games a confirmé que Forza Horizon 6 posera ses pneus au cœur du Japon, une information qui avait déjà fuité depuis plusieurs semaines. L’annonce officielle a été faite lors du Tokyo Game Show 2025, avec un teaser mettant en avant un Tokyo illuminé et la silhouette de Mont Fuji. Le Japon était l’un des lieux les plus réclamés par les fans, et les développeurs promettent évidemment une représentation fidèle du pays, entre métropoles, nature et traditions.

Ambiance saisonnière, voitures emblématiques et immersion culturelle

Gros plus de cette mouture, Forza Horizon 6 incorporera les changements de saisons au Japon afin de donner vie à des paysages dynamiques où printemps, été, automne et hiver influenceront non seulement l’apparence des décors mais aussi l’ambiance sonore et visuelle. Des voitures japonaises emblématiques, dont les « kei cars », feront aussi leur apparition. Le souci du détail se fera ressentir jusque dans les sons des gares, les clochettes du vent et l’atmosphère propre aux quartiers urbains. Avec ce virage japonais (hum…) Forza Horizon 6 promet donc une nouvelle fois de renouveler la formule open-world de la saga tout en rendant hommage à la culture automobile nippone.

Le jeu sortira initialement en 2026 sur Xbox Series X|S et PC, sans oublier un portage ultérieur sur PlayStation 5 prévu. À son lancement, le jeu sera intégré au Xbox Game Pass sans surcoût additionnel pour les abonnés.

