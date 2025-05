Formula Legends : quand le jeu de F1 retrouve le sens de l’arcade (trailer)

Si Formula One est un énorme succès de la simulation automobile (rendons grâce au génial créateur de la franchise, Geoff Crammond), force est de constater que les jeux de Formule Un ont depuis longtemps abandonné le terrain de l’arcade. Fort de ce constat, Formula Legends du studio italien 3DClouds renoue de son côté avec l’arcade et suit clairement les pas (ou plutôt les roues) de Virtua Racing. Prévu cette année sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch et PC, Formula Legends se fixe donc un objectif clair et à la fois ambitieux, soit « relancer une nouvelle ère de jeux de course arcade » selon les termes de Francesco Bruschi, le CEO de 3DClouds.



Le premier trailer s’avère en tout cas plutôt convaincant et les graphismes en low poly « surfaces pleines » rappellent immédiatement le vénérable classique de Sega. On notera en outre que le studio italien a déjà réalisé plusieurs jeux de courses plutôt orientés arcade (Xenon, Paw Patrol Karts, Hot Wheels Monster Trucks, etc.), ce qui lui confère évidemment une légitimité supplémentaire concernant ce nouveau projet. Pas de date encore, mais on vous en reparle dès que ça bouge de ce côté là…