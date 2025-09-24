Yakuza Kiwami 3 : le remake officialisé pour 2026 avec un spin-off en bonus !

Sega et le studio Ryu Ga Gotoku viennent de lever le voile sur Yakuza Kiwami 3, un remake complet de l’épisode sorti en 2009 sur PlayStation 3. L’annonce, faite lors du RGG Summit, confirme que le titre sera disponible le 12 février 2026 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC (Steam) et Switch 2. Fidèle à l’esprit des deux premiers remakes, ce nouvel opus profitera d’un moteur graphique modernisé, de mécaniques de combat revisitées et de cinématiques inédites.

Un scénario emblématique et un bonus inattendu

Dans cette aventure, les joueurs retrouvent Kazuma Kiryu, qui tente de s’éloigner du monde criminel pour gérer un orphelinat, pivot central de la saga. En parallèle, le jeu sera accompagné d’un spin-off exclusif baptisé Dark Ties, centré sur l’antagoniste Yoshitaka Mine. De quoi enrichir l’expérience pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus à la franchise.

Un calendrier chargé pour la franchise

Outre Yakuza Kiwami 3, Sega a annoncé l’arrivée de Yakuza 0: Director’s Cut le 8 décembre prochain 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, après une exclusivité temporaire sur Switch 2. Les deux premiers Kiwami rejoindront également la console hybride de Nintendo d’ici la fin de l’année. Enfin, le studio a évoqué son mystérieux projet Stranger Than Heaven, un jeu inédit ancré dans le XXe siècle, encore en développement.