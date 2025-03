Forza Horizon 5 sur PS5 : il faudra un compte Microsoft pour y jouer

« Bad Move » : La version PS5 de Forza Horizon 5 exigera que les joueurs lient leur compte Microsoft à leur compte PlayStation Network pour pouvoir jouer, comme cela est d’ailleurs indiqué dans la FAQ officielle. Cette liaison sera demandée lors du premier lancement du jeu et, une fois effectuée, il ne sera possible de ne se reconnecter qu’avec le compte Microsoft initialement lié. Malgré cette contrainte) pour le moins étrange (et sans doute désagréable pour les joueurs, il n’existe aucune compatibilité de sauvegarde entre les plateformes (pas de cross save en somme), ce qui signifie que la progression du jeu sur PS5 ne sera pas transférable vers Xbox ou Steam (et vice et versa). A noter que Forza Horizon 5 n’est pas le premier jeu Xbox à nécessiter un compte Microsoft pour être jouable sur PS5 : c’était déjà le cas pour Sea of Thieves.

Toujours dans la liste des infos qui font grincer des dents, un abonnement PlayStation Plus sera nécessaire pour accéder au mode multijoueur et Microsoft n’a prévu aucune version physique de son jeu. Sans surprise, la contrainte d’un compte Microsoft obligatoire suscite des commentaires négatifs de la part des joueurs, ces derniers ayant déjà beaucoup pesté contre la connexion obligatoire au PSN (PlayStation Network), des protestations qui ont porté leur fruit puisque Sony a retiré cette contrainte il y a peu.