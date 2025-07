Red Sonja : le premier trailer du film sur le personnage culte de Dynamite Comics… a de quoi laisser sceptique

Le premier trailer de Red Sonja, adaptation cinématographique du personnage culte de Dynamite Comics, vient d’être dévoilé.. et il y a de quoi se poser des questions. Matilda Lutz (Revenge) dans le rôle-titre. Réalisé par MJ Bassett, le film s’annonce comme un hommage assumé (peut-être un peu trop) aux films d’action-fantasy du début des années 2000, avec des combats épiques, décors opulents et une héroïne en petite tenue et aussi en quête de vengeance contre ceux qui « font saigner la Terre ». Le trailer ne manque pas de spoilers, et l’on voit notamment Sonja (Matilda Lutz) libérant des prisonniers, affrontant l’élite des combattants dans des arènes et menant une révolte, jusqu’à un combat final contre un minotaure géant. On notera aussi le clin d’œil concernant la fameuse armure aussi sexy que peu pratique de Sonja, un marchand expliquant à la belle rousse que « La foule va adorer. » ! La direction artistique sent tout de même le kitsch à des kilomètres, sans même parler de la mise en scène plus digne d’une série à petit budgets que d’une saga d’heroic-fantasy… Bon.



Le film suit donc les aventures de Sonja (d’abord capturée et enchaînée), alors que cette dernière lutte pour survivre dans un empire tyrannique et parvient à rassembler une armée de marginaux qui finira par affronter le terrible Dragan et son épouse (non moins terrible) Dark Annisia. « J’ai toujours rêvé de réaliser un film Red Sonja depuis mon adolescence — elle a été une présence puissante pour moi, un personnage que j’ai toujours voulu porter à l’écran avec ma propre voix et ma propre vision » a déclaré Bassett dans un communiqué de presse. En plus de Lutz, le casting comprend Martyn Ford, Robert Sheehan, Wallis Day, Rhona Mitra, et d’autres. Le scénario est signé Joey Soloway (Transparent) et Tasha Huo (Tomb Raider). Red Sonja est prévu en salles le 15 août avant une sortie en digital le 29 août (ce sera sans doute bien plus tard en France).