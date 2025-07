TikTok : la Chine dément un stockage illégal de données après une enquête en Europe

La Chine a réagi au sujet de l’enquête européenne qui vise TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, concernant le stockage de données européennes sur des serveurs en Chine. Le pays tient à démentir cette information.

Une enquête centrée sur les transferts de données

La DPC, qui agit au nom de l’Union européenne, examine si TikTok a transféré et stocké des données d’utilisateurs européens sur des serveurs chinois, en violation potentielle du RGPD. Cette démarche fait suite à une précédente sanction. En mai, la DPC avait infligé une amende de 530 millions d’euros à TikTok pour des manquements dans la protection des données personnelles. À cette période, l’entreprise avait admis que certaines données européennes étaient stockées en Chine, invoquant un « problème technique ». TikTok avait toutefois assuré que ces données avaient été supprimées et qu’aucune demande des autorités chinoises n’avait été reçue. « Nous n’avons jamais fourni de données d’utilisateurs européens », avait alors déclaré un représentant de la plateforme.

Cependant, la DPC estime que TikTok n’a pas fourni de garanties suffisantes pour empêcher un accès potentiel des autorités chinoises à ces données, notamment via des lois antiterroristes ou de contre-espionnage. Cette nouvelle enquête vise donc à clarifier si les pratiques actuelles de TikTok respectent les obligations européennes en matière de protection des données.

La Chine rejette les accusations

Face à ces soupçons, le gouvernement chinois a réagi. Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fermement démenti toute implication dans un stockage illégal de données. « Le gouvernement chinois attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données et les protège conformément à la loi », a-t-elle affirmé lors d’une conférence de presse. Elle a ajouté que la Chine « n’a jamais exigé et n’exigera jamais des entreprises ou des particuliers qu’ils collectent ou stockent illégalement des données ». Mao Ning a également appelé l’Union européenne à respecter « l’économie de marché et la concurrence loyale » pour offrir un environnement commercial équitable aux entreprises.

Cette déclaration intervient dans un contexte tendu. Depuis plusieurs années, TikTok est dans le viseur des gouvernements occidentaux. Avec ses 1,5 milliard d’utilisateurs, la plateforme suscite des inquiétudes quant à un possible usage de ses données à des fins d’espionnage ou de propagande par la Chine. Ces craintes, bien que non prouvées à ce jour, alimentent un climat de méfiance envers le réseau social et son propriétaire, ByteDance.