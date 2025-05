Amende de TikTok en Europe : la Chine nie accéder aux données d’utilisateurs

TikTok a été récemment condamné à une amende de 530 millions d’euros par l’Autorité irlandaise de protection des données (DPC) pour avoir transféré des données personnelles d’utilisateurs européens vers la Chine, sans garantir leur protection contre un accès potentiel des autorités chinoises. Depuis, la Chine a réagi et dément collecter les données d’utilisateurs.

Une amende pour TikTok et les données d’Européens

L’Autorité a estimé que la plateforme n’a pas pu démontrer que les données des utilisateurs européens, accessibles par le personnel de TikTok en Chine, bénéficient d’une protection équivalente à celle exigée par l’Union européenne. Cette amende s’inscrit dans un contexte où les préoccupations sur la sécurité des données et la surveillance chinoise des entreprises internationales sont croissantes.

TikTok a annoncé son intention de faire appel de cette décision, tout en précisant qu’elle met en place des mesures pour renforcer la protection des données personnelles.

La réaction de la Chine

En réponse à cette condamnation, le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti toute exigence de collecte illégale de données, affirmant que la Chine « n’a jamais exigé et n’exigera jamais des entreprises qu’elles collectent ou stockent des données par des moyens illégaux ». La Chine a également appelé l’UE et l’Irlande à maintenir un environnement commercial « juste et non discriminatoire » pour toutes les entreprises, indépendamment de leur pays d’origine.

Le siège européen de TikTok étant situé en Irlande, ce pays agit en tant que régulateur pour l’ensemble de l’Union européenne.

Cette sanction intervient alors que TikTok fait face à des pressions croissantes aux États-Unis, où une législation adoptée en 2024 impose à ByteDance, la société mère de TikTok, de céder son contrôle sur la plateforme sous peine d’interdiction. L’échéance pour cette vente est fixée au 19 juin prochain. Plusieurs pays, dont le Pakistan, le Népal et la Nouvelle-Calédonie, ont déjà interdit ou restreint l’accès à TikTok, citant des préoccupations similaires concernant la sécurité des données et la désinformation.

La décision irlandaise renforce donc la pression sur la plateforme, alors que les régulateurs mondiaux intensifient leur surveillance des géants technologiques.