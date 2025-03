Le Royaume-Uni enquête sur TikTok et Reddit pour les données personnelles des enfants

Le régulateur britannique de la protection des données, l’Information Commissioner’s Office (ICO), a lancé une série d’enquêtes portant sur la gestion des données personnelles des enfants par plusieurs plateformes sociales, dont TikTok, Reddit et Imgur. Ces enquêtes visent à déterminer si ces entreprises respectent la législation sur la protection des données au Royaume-Uni.

Les enquêtes concernant TikTok se concentrent sur l’utilisation des données des jeunes de 13 à 17 ans. L’ICO cherche à savoir comment la plateforme utilise ces informations pour personnaliser les recommandations et proposer du contenu ciblé. TikTok, de son côté, a assuré que ses systèmes de recommandation respectent des normes strictes, notamment pour protéger la confidentialité et la sécurité des adolescents. Un porte-parole a précisé à certains médias : « Nos systèmes de recommandation sont conçus et fonctionnent selon des mesures strictes et complètes qui protègent la confidentialité et la sécurité des adolescents ».

Les enquêtes concernant Reddit et Imgur portent sur la façon dont ces plateformes gèrent les données des mineurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour contrôler l’âge des utilisateurs.

Ces enquêtes surviennent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la gestion des données personnelles des utilisateurs sur les réseaux sociaux. En janvier, le gouvernement britannique avait exprimé des « inquiétudes réelles » quant à l’utilisation des données des Britanniques par TikTok, une plateforme appartenant à la société chinoise ByteDance. TikTok fait également face à une menace d’interdiction aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale liées à la collecte de données.