Le gouvernement britannique a fait part de préoccupations croissantes concernant l’utilisation des données personnelles des citoyens par TikTok. Bien que le Royaume-Uni ait soulevé des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et les risques de manipulation de l’opinion, il n’a pas évoqué de mesures aussi drastiques que celles prises aux États-Unis, où TikTok fait l’objet d’une pression pour être vendu.

Des préoccupations liées à l’actionnariat

Peter Kyle, ministre britannique de la Technologie, a exprimé son inquiétude quant à la structure de l’actionnariat de TikTok et à la manière dont les données des utilisateurs peuvent être exploitées. Selon lui, la question de la propriété de la société suscite des interrogations sur la sécurité nationale, notamment en raison des liens avec la Chine via son propriétaire ByteDance. Cependant, contrairement à l’option envisagée par les États-Unis, qui ont demandé à ByteDance de céder TikTok sous peine d’interdiction, le ministre britannique a évité de parler d’une telle mesure au Royaume-Uni.

Un équilibre délicat à trouver

Bien que le gouvernement britannique mette en garde contre d’éventuelles dérives, il ne préconise pas une interdiction de la plateforme. Peter Kyle a souligné que TikTok était un produit populaire, surtout auprès des jeunes, et qu’il était essentiel de trouver un « bon équilibre » entre la protection des données et la liberté d’accès à ces applications. « Nous devons être prudents, mais il existe aussi d’autres médias, dont les décisions éditoriales peuvent parfois mener à des biais », a-t-il précisé.

La réponse de TikTok

En réponse aux préoccupations du gouvernement britannique, TikTok a rappelé que la société est enregistrée au Royaume-Uni et qu’elle est soumise aux lois locales. De plus, TikTok insiste sur le fait que la Chine n’a aucun contrôle direct sur ses opérations, et que la majorité des actions de ByteDance sont détenues par des investisseurs internationaux, principalement américains. La société a également souligné ses efforts pour renforcer la sécurité des données, avec un investissement de 10 milliards de livres pour garantir la protection des informations des utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe.