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SK Hynix atteint 1 000 milliards de dollars de capitalisation grâce à l’IA et la RAM

3 min.
27 Mai. 2026 • 9:01
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Le fabricant sud-coréen de mémoire SK Hynix a rejoint aujourd’hui le club très fermé des entreprises valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars, une première dans son histoire, grâce à l’explosion de la demande pour la RAM afin de faire tourner les data centers dédiés à l’intelligence artificielle.

SK Hynix Logo

SK Hynix est l’un des trois gros fabricants de RAM

L’action de SK Hynix a bondi de plus de 11 % à la Bourse de Séoul en milieu d’après-midi. Sur un an, le titre a progressé d’environ 1 000 %, soit le double de la performance de Samsung sur la même période.

Le moteur de cette envolée tient en trois lettres : HBM, à savoir la mémoire à large bande passante. SK Hynix fournit à Nvidia et d’autres de la RAM à large bande passante, devenue indispensable au fonctionnement des serveurs d’IA qui traitent des volumes de données colossaux. Alors que les gouvernements et les géants de la tech investissent massivement dans des data centers dédiés, la demande pour ce type de composants n’a cessé de grimper.

Les résultats financiers confirment cette dynamique. Au premier trimestre de 2026, SK Hynix a affiché un bénéfice net en hausse de près de 400 % sur un an, un niveau record pour l’entreprise. Ces chiffres ont dissipé les craintes liées aux tensions d’approvisionnement en matériaux stratégiques du fait de la guerre au Moyen-Orient.

Avec cette nouvelle valorisation, SK Hynix intègre un trio exclusif : seulement Samsung et TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de puces avancées, atteignaient jusqu’ici ce seuil en Asie. Samsung avait lui-même franchi la barre des 1 000 milliards de dollars début mai, entraînant dans son sillage une montée en Bourse de 5,5 % aujourd’hui.

Chez Samsung, un accord met fin à la pression sociale

L’accélération des profits liés à l’IA n’a pas manqué de provoquer des tensions en interne chez Samsung. Les salariés réclamaient un meilleur partage des bénéfices, brandissant la menace d’une grève. Un accord vient d’être approuvé par les syndicats : quelque 78 000 employés de la division semi-conducteurs seront chacun éligibles cette année à une prime pouvant atteindre 290 000 euros, calculée sur la base du bénéfice d’exploitation attendu.

Le contexte salarial explique en partie l’urgence de cet accord. En 2025, les primes versées par SK Hynix à ses salariés dépassaient de plus du triple celles que Samsung distribuait à ses propres équipes, une disparité qui alimentait le mécontentement au sein du groupe.

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