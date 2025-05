WH-1000XM6 est là, Sony lance son nouveau casque de qualité

Sony, reconnu pour ses casques à réduction de bruit de haute qualité, dévoile le nouveau modèle : WH-1000XM6. Ce modèle marque le retour d’un design pliable, abandonné ces dernières années, tout en intégrant des améliorations techniques pour une expérience audio encore plus aboutie.

Un design optimisé et de meilleures performances

La gamme WH-1000 de Sony s’impose depuis longtemps comme une référence pour les casques confortables, durables et efficaces en matière de réduction de bruit active (ANC). Très appréciés des voyageurs, ces casques retrouvent avec le WH-1000XM6 une caractéristique plébiscitée : la possibilité de replier les écouteurs vers l’arceau. Cette charnière permet de poser le casque à plat dans son étui magnétique ou de le ranger plus facilement dans un sac. En outre, Sony mise sur l’écoresponsabilité en utilisant du plastique recyclé pour la fabrication.

Côté technologie, le WH-1000XM6 embarque une puce QN3 plus rapide, optimisant la réduction de bruit. Six micros par côté, soit 12 au total, renforcent l’efficacité de l’ANC. Les haut-parleurs de 30 mm garantissent un son précis et équilibré. L’autonomie reste similaire à celle du casque WH-1000XM5, avec jusqu’à 30 heures d’utilisation avec l’ANC activé, et le poids s’établit à 250 grammes. Les fonctionnalités comme la connexion multipoint et l’audio spatial sont toujours de la partie.

Disponible dès maintenant, avec une livraison à partir du 16 mai, le casque Sony WH-1000XM6 s’affiche à 450 euros. Il est disponible en argent platine, bleu nuit et noir.