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Sony ColleXion : le casque anniversaire WH-1000X fuit avant son lancement officiel

3 min.
18 Mai. 2026 • 16:45
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Sony prépare une version très haut de gamme de son célèbre casque à réduction de bruit. Baptisé 1000X The ColleXion, ce modèle anniversaire doit être présenté le 19 mai 2026, mais plusieurs visuels et caractéristiques viennent déjà de fuiter en ligne !

Un design plus luxueux que les WH-1000XM6

Le ColleXion se positionnerait au-dessus du WH-1000XM6, avec une approche encore plus premium. Les images dénichées par Onleaks et Hotedudeals montrent une structure plus soignée, des éléments métalliques, des coussinets plus épais et un arceau renforcé. Deux coloris seraient prévus : noir et blanc platine, ce dernier avec des éléments chromés plus visibles.

WH-1000XX ColleXion_

Le casque serait livré avec un étui rigide sculpté, doté d’une poignée intégrée et d’une fermeture magnétique. Un câble audio 3,5 mm de 1,2 mètre serait inclus, même si la présence d’un câble USB-C reste encore incertaine selon les documents qui circulent.

Un casque pensé pour concurrencer le très haut de gamme

ANC, 12 microphones et son « studio »

Côté technique, Sony miserait sur une réduction de bruit adaptative pilotée par les processeurs QN3 et V3, avec 12 microphones au total dont six dédiés aux appels avec formation de faisceau ainsi que la réduction de bruit par IA. L’autonomie atteindrait 24 heures avec l’ANC activée, et jusqu’à 32 heures sans réduction de bruit.

Hoteudeals.com Sony Collexion Black 7

Le constructeur mettrait aussi en avant une qualité sonore « studio », avec un réglage réalisé en partenariat avec Battery Studios, Sterling Sound et Coast Mastering. Le casque devrait également conserver les fonctions phares de Sony, soit la  connexion multipoint, l’égaliseur 10 bandes, le mode ambiant, le Speak-to-Chat et la charge rapide.

Hoteudeals.com Sony Collexion Promo 4

Le prix attendu serait de 649 dollars, mais le tarif européen évoqué dans la fuite serait de 629 euros. Avec ce ColleXion, Sony semble vouloir séduire les acheteurs d’AirPods Max, de Bowers & Wilkins Px8 ou bien encore de casques audiophiles nomades, quitte à s’éloigner du positionnement habituel plus « accessible » de la gamme WH-1000X.

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