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Andrej Karpathy, co-fondateur d’OpenAI, rejoint Anthropic

3 min.
20 Mai. 2026 • 10:50
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C’est probablement le transfert de compétences le plus important de cette année 2026 (pour l’instant) sur le marché de l’intelligence artificielle générative : Andrej Karpathy, cofondateur d’OpenAI, ancien responsable de l’IA chez Tesla et figure majeure de la recherche en deep learning, vient de rejoindre Anthropic, l’un des plus sérieux rivaux de ChatGPT et de Gemini.

Un retour à la recherche fondamentale

Karpathy a confirmé son arrivée chez Anthropic dans un message publié sur X : « J’ai rejoint Anthropic. Je pense que les prochaines années à la frontière des LLM seront particulièrement formatrices. » Ce dernier ajoute être « très enthousiaste » à l’idée de revenir à la recherche et développement, tout en précisant rester passionné par l’éducation, un domaine auquel il compte revenir plus tard.

Son parcours pèse lourd dans l’industrie. Membre fondateur d’OpenAI en 2015, Karpathy a ensuite dirigé le pôle intelligence artificielle de Tesla, notamment autour de la vision par ordinateur et de l’Autopilot, avant de revenir brièvement chez OpenAI en 2023. Son départ avait été observé de près dans le sillage de la crise interne qui avait brièvement écarté Sam Altman de la direction.

Anthropic attire une nouvelle figure majeure de l’IA

Claude au cœur des prochains modèles

Chez Anthropic, Karpathy rejoindrait l’équipe de pré-entraînement, chargée des fondations techniques de Claude. Selon Axios, l’informaticien participerait aussi à la création d’un groupe dédié à l’utilisation de Claude pour accélérer la recherche sur le pré-entraînement des futurs modèles.

Andrej Karpathy

Cette arrivée renforce l’image d’Anthropic comme laboratoire capable d’attirer les profils les plus respectés du secteur. L’entreprise, déjà fondée par d’anciens cadres d’OpenAI, mise sur une approche centrée sur la sécurité, l’alignement et la performance de Claude face à ChatGPT, Gemini et Grok.

Le recrutement de Karpathy ne garantit évidemment pas un basculement technologique immédiat, mais dans une industrie où les talents valent presque autant que les GPU, son choix envoie un signal clair: Anthropic ne compte pas faire de la figuration dans le secteur ultra concurrentiel de l’IA générative.

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