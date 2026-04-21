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Amazon mise jusqu’à 25 milliards de dollars sur Anthropic

3 min.
21 Avr. 2026 • 9:45
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La pluie d’or continue de tomber sur le secteur de l’IA : Amazon vient de renforcer spectaculairement son partenariat avec Anthropic. Le groupe américain a en effet annoncé un nouvel investissement immédiat de 5 milliards de dollars dans la société à l’origine de Claude, avec jusqu’à 20 milliards supplémentaires conditionnés à certains objectifs commerciaux. L’opération approfondit une relation déjà bien amorcée : Amazon avait engagé 8 milliards de dollars dans Anthropic lors de précédents tours de table.

Un accord financier massif, mais surtout un verrouillage technologique

Le plus impressionnant dans ce rapprochement n’est pas seulement le montant promis par Amazon. Anthropic s’engage aussi à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur dix ans dans les technologies cloud d’AWS. L’entreprise sécurise par ailleurs jusqu’à 5 gigawatts de capacité de calcul autour des puces Trainium, un volume colossal qui montre à quel point l’accès à l’infrastructure devient le nerf de la guerre dans l’IA générative.

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Andy Jassy, le CEO d’Amazon, a résumé l’enjeu en expliquant que l’adoption de Trainium par Anthropic « reflète les progrès que nous avons accomplis ensemble sur le silicium personnalisé ». Derrière cette formule, il faut comprendre que le numéro un de l’e-commerce entend faire d’AWS non plus seulement un hébergeur de modèles, mais une plateforme de référence pour leur entraînement et leur déploiement à grande échelle.

Anthropic accepte de lier son avenir industriel à Amazon

De son côté, Anthropic assume pleinement ce choix de dépendance stratégique. Dans sa communication, l’entreprise affirme : « Nous nous engageons à investir plus de 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans les technologies AWS. » Ce n’est donc pas un simple contrat cloud, mais bien un véritable alignement industriel mutuel.

Une rivalité frontale avec Microsoft, Google et OpenAI

Cette annonce s’inscrit dans une guerre d’alliances où chaque géant de la tech cherche à s’adosser aux laboratoires d’IA les plus prometteurs. Microsoft dispose d’OpenAI, Google soutient Anthropic tout en développant Gemini, et Amazon tente désormais de transformer Claude en vitrine de ses propres puces et de son cloud. On est donc au delà d’une simple valorisation des startups : il s’agit de contrôler les fondations matérielles de l’IA de demain.

 

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