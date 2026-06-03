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Bouygues Telecom ajoute une traduction IA des sous-titres pour les chaînes TV

2 min.
3 Juin. 2026 • 18:34
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Bouygues Telecom ajoute un usage bien plus concret à la puce d’intelligence artificielle intégrée à son nouveau décodeur b.tv disponible avec la Bbox Ultym. Après avoir surtout servi à améliorer l’image, ce composant permet désormais la traduction locale des sous-titres de certaines chaînes TV en direct, le tout grâce à l’intelligence artificielle.

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026

De l’IA pour la traduction de sous-titres

La fonction de traduction en direct permet de suivre un programme télévisé quand le français n’est pas parfaitement maîtrisé ou utiliser la télévision comme appui pour apprendre une autre langue.

Pour l’instant, Bouygues Telecom reste dans une phase d’expérimentation menée auprès d’un nombre limité de clients. Le dispositif ne s’applique qu’aux flux en direct qui disposent déjà de sous-titres pour sourds et malentendants, ce qui ancre la fonction dans une base technique déjà existante plutôt que dans une génération complète de sous-titres par l’opérateur.

L’accès à l’option passe par l’interface de la chaîne en cours de visionnage, via la section « Langue et sous-titres ». L’utilisateur peut ensuite choisir une langue de traduction parmi cinq possibilités, selon la disponibilité des sous-titres d’origine. On retrouve l’anglais, l’espagnol, le portugais, l’arabe et le mandarin.

Cette première liste reste provisoire. Bouygues Telecom précise qu’elle peut évoluer pendant la phase de test qui doit se poursuivre jusqu’en septembre. L’opérateur se laisse donc une marge pour ajuster l’offre avant une éventuelle généralisation.

L’intérêt potentiel de la fonction est assez large. Elle peut aider des personnes peu à l’aise avec le français, servir à des foyers multiculturels ou accompagner des utilisateurs qui veulent progresser dans une langue étrangère.

Il reste toutefois plusieurs points importants à éclaircir. La liste des chaînes réellement compatibles n’est pas encore détaillée et le modèle d’intelligence artificielle n’est pas précisé. Surtout, la valeur réelle du service dépendra de la qualité de traduction sur des programmes en direct, où la vitesse compte autant que la précision.

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