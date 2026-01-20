Bouygues Telecom annonce une Bbox 5G Wi-Fi 7 et une box de secours

Bouygues Telecom a présenté deux nouveaux équipements destinés à améliorer la connectivité des foyers via la 5G. L’opérateur a lancé une box 5G compatible Wi-Fi 7 et a présenté une solution de secours pour palier les pannes d’Internet fixe.

La Bbox 5G Wi-Fi 7 mise sur la performance et la télévision

Pour succéder à son précédent routeur limité au Wi-Fi 6, l’opérateur lance une nouvelle Bbox 5G intégrant le Wi-Fi 7 bi-bande (2,4 et 5 GHz). Si la fréquence 6 GHz est absente, l’appareil tire parti de la technologie Multi-Link Operation (MLO) pour agréger les bandes et optimiser la vitesse de connexion. Côté réseau mobile, les performances font un bond en avant, particulièrement en émission où le débit grimpe à 175 Mb/s (contre 58 Mb/s auparavant), tandis que la réception atteint un plafond théorique de 1,1 Gb/s.

L’ergonomie a été repensée avec l’ajout d’un écran en façade affichant la qualité du signal 5G, un outil précieux pour optimiser le placement du boîtier dans le logement. L’offre se distingue de la concurrence par son aspect télévision : elle inclut un répéteur Wi-Fi, mais surtout un dongle HDMI (Google TV) avec télécommande pour profiter des chaînes TV par le biais de l’application b.tv.

Disponible dès le 26 janvier à 44,99 €/mois sans engagement, cette formule coûte 5 € de plus que les offres rivales de Free ou SFR, un surcoût qui pourrait se justifier par la fourniture du dongle HDMI et la modernité du routeur avec son Wi-Fi 7.

L’Extra Bbox assure la continuité de service en cas de panne

En parallèle, Bouygues Telecom s’attaque à l’anxiété de la déconnexion avec l’Extra Bbox, un modem 5G d’appoint conçu pour prendre le relais lors des incidents sur la ligne fixe principale. Ce boîtier de secours propose des débits allant jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement et 58 Mb/s en envoi, diffusés via du Wi-Fi 6. L’offre est calibrée pour un usage d’urgence avec une enveloppe de données plafonnée à 100 Go par mois.

Facturé 12,99 €/mois, cet abonnement vise les 2 % de foyers qui subissent chaque mois des coupures Internet imprévisibles. C’est en tout cas la donnée que partage Bouygues Telecom.

Bien qu’un forfait mobile B&You de 200 Go soit proposé à un tarif proche (13,99 €/mois), l’opérateur parie sur le confort d’un routeur dédié et permanent au domicile, évitant les contraintes du partage de connexion via smartphone. Cette solution de secours sera également commercialisée à partir du 26 janvier.