Internet

La Poste Mobile lance des offres Internet fixes avec les Bbox de Bouygues Telecom

1 Sep. 2025 • 16:00
1

Après les abonnements fixes de Bouygues Telecom, voici les « offres Bbox internet La Poste Mobile ». En effet, La Poste Mobile, qui appartient à Bouygues Telecom depuis son rachat, se met à proposer des box Internet.

La Poste Mobile Offres Bbox

La Poste Mobile propose des box Internet

On retrouve quatre offres. La première est la Bbox Privilège à 27,99 €/mois pendant un an puis 34,99 €/mois. Elle propose un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, ainsi qu’une box Wi-Fi 6, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays, tout comme un décodeur TV 4K sous Android avec l’accès à plus de 180 chaines.

La deuxième est la Bbox Access. Pour 29,99 €/mois, elle inclut 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, une box Wi-Fi 5, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays, et le décodeur TV 4K sous Android avec plus de 180 chaînes.

Nous avons ensuite le droit à la Bbox Excellence qui va intéresser les personnes ayant besoin de très gros débits. En effet, il y a 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. La box se veut Wi-Fi 7. Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays sont de la partie. Concernant la partie télévision, on retrouve là encore un décodeur 4K sous Android, mais il y a le support du HDR. Et pour finir, il est possible d’obtenir un répéteur Wi-Fi 7 sur demande.

L’ultime offre est Bbox Connect. Au prix de 29,99 €/mois, elle propose Internet avec 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, ainsi qu’une box Wi-Fi 6 et les appels illimités. En revanche, il n’y a pas de décodeur TV ici.

Certaines offres sont plus intéressantes chez Bouygues Telecom

Chaque offre Bbox de La Poste Mobile impose un engagement de 12 mois. Les offres sont disponibles dans les bureaux de poste et par téléphone. Il n’est toutefois pas possible de souscrire depuis le site de La Poste Mobile.

Que valent ces offres face aux offres de Bouygues Telecom ? L’offre B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois est beaucoup plus intéressante que l’offre Bbox Connect si vous n’avez pas besoin du téléphone fixe. Pour le reste, ça débute à 26,99 €/mois.

