TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones L’ANFR fait retirer de la vente des smartphones Samsung et Nothing en France
Smartphones

L’ANFR fait retirer de la vente des smartphones Samsung et Nothing en France

3 min.
31 Juil. 2026 • 20:38
0

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) annonce avoir fait retirer de la vente cinq smartphones en France, dont des modèles de Samsung et Nothing. Cela s’explique par un non-respect du débit d’absorption spécifique (DAS) qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain.

Samsung Galaxy A55

Cinq smartphones qui ne sont pas conformes

Dans le détail, les cinq smartphones sont les AGM Note N1, Doogee N55 Plus, Infinix Smart 9 (X6532), Nothing Phone 3(a) et Samsung Galaxy A55. L’ANFR a contrôlé le DAS localisé « membre » des téléphones en question. Les exigences françaises impliquent que les terminaux respectent une valeur limite réglementaire de 4 W/kg pour le DAS localisé « membre » évalué au contact du corps.

L’AGM Note N1 a un DAS de 4,44 W/kg, celui du Doogee N55 Plus est de 4,85 W/kg, celui du Infinix Smart 9 est de 4,53 W/kg et celui du Nothing Phone 3 (a) est de 4,32 W/kg. De plus, les contrôles réalisés sur le Galaxy A55 de Samsung ont révélé plusieurs manquements aux exigences prévues par la réglementation européenne : l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation de la conformité, la non-fourniture de la documentation technique et le défaut du marquage CE.

Au vu de la situation, l’ANFR a mis en demeure les constructeurs de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché ainsi que ceux déjà commercialisés. En attendant, ces modèles sont retirés de la vente en France.

Il y a une précision importante à apporter dans le cas de Samsung. L’ANFR pointe du doigt le Galaxy A55 avec la référence SM-A556E/DS. Or, le modèle vendu officiellement en France a pour identifiant SM-A556B/DS. Ainsi, la variante SM-A556E/DS est un modèle international qui a été importé, notamment par Valex (qui est cité par l’ANFR). Samsung a indiqué à Frandroid que ce modèle n’aurait jamais dû être commercialisé en France.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Galaxy S25 Mobiles / Tablettes

Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France

Galaxy AI Mobiles / Tablettes

Samsung va doubler le nombre de smartphones éligibles à Galaxy AI en 2026

Samsung Logo Mobiles / Tablettes

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Samsung Galaxy S25 Edge Capteurs Photo Mobiles / Tablettes

Samsung abandonnerait les smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT OpenAI Logos

OpenAI revendique 1 milliard d’utilisateurs avec ChatGPT et Codex

31 Juil. 2026 • 22:36
0 Internet

OpenAI atteint un cap symbolique : la société dirigée par Sam Altman revendique désormais plus d’un milliard...

Zoox Fully Autonomous Vehicle

Zoox d’Amazon obtient le feu vert pour ses robotaxis payants sans volant

31 Juil. 2026 • 20:15
1 Science

Zoox franchit un cap historique pour les véhicules autonomes : la filiale d’Amazon a obtenu de l’autorité américaine de...

D&D Star Wars

Star Wars arrive dans Dungeons & Dragons en 2027 avec un crossover officiel

31 Juil. 2026 • 19:15
0 Geekeries

Wizards of the Coast prépare une rencontre majeure entre deux monuments de la culture populaire. Star Wars intégrera officiellement Dungeons...

Mahershala Ali Vector Alita

Le film Blade est bien annulé et Mahershala Ali tacle Marvel

31 Juil. 2026 • 19:11
0 Geekeries

Mahershala Ali a mis fin aux spéculations : le film Blade ne se fera pas et il a quitté le projet. L’acteur rejette toute...

Electronic Arts Logo

Electronic Arts quittera la Bourse le 4 août après un rachat record à 48 milliards d’euros

31 Juil. 2026 • 18:25
0 Business

Electronic Arts s’apprête à refermer plus de 37 années de cotation. L’éditeur prévoit de finaliser le 4...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : Apple a capté 49 % des revenus de smartphones au 2e trimestre, un record

iPhone : Apple a capté 49 % des revenus de smartphones au 2e trimestre, un record

31 Jul. 2026 • 20:53

image de l'article L’iPhone Air 2 aurait une Dynamic Island plus petite et d’autres nouveautés

L’iPhone Air 2 aurait une Dynamic Island plus petite et d’autres nouveautés

31 Jul. 2026 • 19:37

image de l'article iPhone 18e : les 9 Go de RAM se confirment un peu plus

iPhone 18e : les 9 Go de RAM se confirment un peu plus

31 Jul. 2026 • 18:21

image de l'article Apple met à jour Shazam avec des autocollants iMessage pour l’album petal d’Ariana Grande

Apple met à jour Shazam avec des autocollants iMessage pour l’album petal d’Ariana Grande

31 Jul. 2026 • 17:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site