L’ANFR fait retirer de la vente des smartphones Samsung et Nothing en France

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) annonce avoir fait retirer de la vente cinq smartphones en France, dont des modèles de Samsung et Nothing. Cela s’explique par un non-respect du débit d’absorption spécifique (DAS) qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain.

Cinq smartphones qui ne sont pas conformes

Dans le détail, les cinq smartphones sont les AGM Note N1, Doogee N55 Plus, Infinix Smart 9 (X6532), Nothing Phone 3(a) et Samsung Galaxy A55. L’ANFR a contrôlé le DAS localisé « membre » des téléphones en question. Les exigences françaises impliquent que les terminaux respectent une valeur limite réglementaire de 4 W/kg pour le DAS localisé « membre » évalué au contact du corps.

L’AGM Note N1 a un DAS de 4,44 W/kg, celui du Doogee N55 Plus est de 4,85 W/kg, celui du Infinix Smart 9 est de 4,53 W/kg et celui du Nothing Phone 3 (a) est de 4,32 W/kg. De plus, les contrôles réalisés sur le Galaxy A55 de Samsung ont révélé plusieurs manquements aux exigences prévues par la réglementation européenne : l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation de la conformité, la non-fourniture de la documentation technique et le défaut du marquage CE.

Au vu de la situation, l’ANFR a mis en demeure les constructeurs de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché ainsi que ceux déjà commercialisés. En attendant, ces modèles sont retirés de la vente en France.

Il y a une précision importante à apporter dans le cas de Samsung. L’ANFR pointe du doigt le Galaxy A55 avec la référence SM-A556E/DS. Or, le modèle vendu officiellement en France a pour identifiant SM-A556B/DS. Ainsi, la variante SM-A556E/DS est un modèle international qui a été importé, notamment par Valex (qui est cité par l’ANFR). Samsung a indiqué à Frandroid que ce modèle n’aurait jamais dû être commercialisé en France.