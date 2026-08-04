Résultats : Atari retrouve (enfin) la rentabilité et renforce sa stratégie autour du rétrogaming

Atari commence à récolter les fruits de son recentrage sur le jeu vidéo classique. Pour son exercice fiscal clos le 31 mars 2026, l’entreprise affiche un résultat net positif de 100 000 euros, contre une perte de 12,6 millions d’euros un an plus tôt. En intégrant Thunderful, récemment racheté par le groupe, le bilan reste toutefois déficitaire de 4,8 millions d’euros.
Les revenus annuels atteignent 56 millions d’euros, en progression de 66 %. Thunderful apporte 11,8 millions d’euros à ce total, mais la dynamique demeure solide même sans cette contribution : l’activité historique d’Atari progresse de 31 %.
« Notre stratégie centrée sur le jeu vidéo, initiée il y a trois ans, a porté ses fruits », souligne Wade Rosen. Le CEO rappelle qu’Atari renoue avec la rentabilité opérationnelle après plusieurs exercices difficiles.
Le catalogue récent comprend System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, Mortal Kombat: Legacy Kollection, Rayman: 30th Anniversary Edition et Blood: Refreshed Supply. Ces productions illustrent la stratégie menée depuis le rachat de Nightdive Studios et l’acquisition de Digital Eclipse.
Atari continue parallèlement de renforcer son arsenal technologique. Le groupe a récemment racheté Implicit Conversions, spécialiste de l’émulation des jeux 32 bits, et ajouté Hipster Whale à son portefeuille.
Pour l’exercice se terminant en mars 2027, Atari veut poursuivre ses acquisitions ciblées et exploiter davantage ses licences historiques ou sous licence. Le groupe possède désormais une combinaison rare de catalogues rétro, de studios spécialisés et de technologies d’émulation. Thunderful reste un chantier de redressement, mais le retour à l’équilibre de l’activité historique montre que la stratégie d’Atari commence réellement à produire des résultats… des bons résultats.
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